جولة لمؤسسة فورد وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين on November 3, 2017

زارت مسؤولة “برنامج الحقوق الإجتماعية والإقتصادية” في “مؤسسة فورد” غادة عبد التواب مركزين للخدمات الإنمائية” في خريبة الجندي في عكار وكفرزبد في البقاع، للاطلاع على نشاطات مشروع التعاون الفني بين “مؤسسة فورد” و”هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” ووزارة الشؤون الإجتماعية” بإسم “بناء الشراكات الإقتصادية بين النساء في المجتمعات المضيفة لتعزيز تمكينهن وحمايتهن”.

وعقدت التواب لقاءات مع ممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية ومع الشركاء من المنظمات المحلية ورئيس بلدية خريبة الجندي خالد طه ورئيس بلدية كفرزبد عمر الخطيب، بالإضافة كما التقت النساء المستفيدات من المشروع.

ففي مركز خريبة الجندي في عكار، جال الوفد على التعاونية النسائية التي تم إنشاؤها لانتاج السلع الغذائية المنزليةالصنع قيبل أن يحضر عملا مسرحيا تفاعليا قدمته مجموعة من النساء والرجال، وجاء كنتيجة مباشرة للدورات التي كانت تابعتها مع “منظمة أبعاد”، في سياق المشروع، في مجال التوعية ضد العنف القائم على النوع الإجتماعي.

وفي مركز كفرزبد للخدمات الإنمائية في البقاع إطلع الوفد على النشاطات التدريبية التي تنفذها كل من “جمعية التجارة العادلة في لبنان” ومؤسسة الصفدي وجمعية أبعاد تلاها توزيع للشهادات على مجموعة من النساء أتمت مرحلة التدريب.

ويبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع أكثر من 250 امرأة تابعن مع كل من “جمعية التجارة العادلة في لبنان” و”مؤسسة الصفدي” دورات تدريب مهنية في مجال الصناعة الغذائية والتطريز والخياطة وغيرها من المهن الحرفية، فضلا عن 375 رجلا وامرأة ويافعا تابعوا دورات توعوية مع “منظمة أبعاد”.

يذكر ان المشروع أطلق في كانون الثاني 2017 بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية في مركزين للخدمات الإنمائية تابعين لها في خريبة الجندي وكفرزبد، ويتم تنفيذه بالشراكة مع “جمعية التجارة العادلة في لبنان” ومؤسسة الصفدي وجمعية أبعاد.

ويهدف الى “بناء الشراكات الإقتصادية بين النساء في المجتمعات المضيفة لتعزيز تمكينهن وحمايتهن” هو تعزيز التمكين الإجتماعي والإقتصادي للنساء الأكثر احتياجا في المجتمعات المضيفة المتأثرة بالأزمة السورية بهدف مساعدتهن على تحسين ظروف أسرهن المعيشية وتعزيز سلامتهن في أماكن العمل. ويشمل هذا المشروع تطوير مهارات النساء التقنية والإدارية وتوفير فرص إنخراطهن في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وإلحاقهن بدورات تدريبية حول حقوق الإنسان ومن بينها العنف الأسري والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

يشار الى أن مركزي خريبة الجندي وكفرزبد هما من ضمن ثلاثة عشر مركزا للخدمات الإنمائية تحتضن مختلف المشاريع التي يشملها البرنامج الإنساني لـ”هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ” في مناطق لبنانية عدة.

التعليقات