جلستان للجنة المال الثلثاء والخميس المقبلين on November 3, 2017

تعقد لجنة المال والموازنة جلسة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلثاء 7 الحالي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 115 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية استنصاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع انشاء شبكة الطريق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس -المرحلة الثانية).

2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 116 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع انشاء شبكة الطريق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس – المرحلة الثانية).

3- اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).

كما تعقد اللجنة جلسة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس 9 الحالي، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة.

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