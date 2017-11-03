جعجع وزعت المساعدات الطلابية السنوية وأعلنت بدء التسجيل للجامعيين في بيت الطالب في ضبية on November 3, 2017

عقد اجتماع في معراب مساء امس، للسنة العاشرة على التوالي ومع بداية العام الدراسي 2017-2018، بدعوة من النائبة ستريدا جعجع، حضره النائب ايلي كيروز، النائب البطريركي على جبة بشري المطران جوزيف نفاع، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري- رئيس بلدية بقاعكفرا ايلي مخلوف ونائبه رئيس بلدية بشري فرادي كيروز، روز الشويري، ورؤساء بلديات: بزعون رامي ابو فراعة، حصرون جيرار السمعاني، حدث الجبة جورج الشدراوي، عبدين نبيل ابو النصر، وقنات نائب الرئيس شربل ضومط، رئيس لجنة جبران الوطنية الدكتور طارق الشدياق، رئيس الهيئة الادارية لرابطة المخاتير الكسي فارس، والاعضاء: جوزيف اسطفان، لابا شليطا، خالد فاضل، سمير داوود، جوزيف مقصود، وعدد من مخاتير قرى وبلدات المنطقة، الامين العام المساعد لشؤون المصالح الدكتور غسان يارد والأمين العام المساعد لشؤون المناطق جوزف ابو جودة، الدكتور طوني حبشي، منسق القوات اللبنانية في منطقتي بشري المهندس جوزيف اسحاق ودير الاحمر موريس حبشي، امين السر روبير حدشيتي، منسق مدينة بشري فادي الشدياق، المستشار القانوني لاتحاد البلديات مرشد صعب المنطقة، الاستشاري والمشرف على مشروع مبنى بيت الطالب الجامعي المهندس نديم سلامة، الدكتورة ليلى جعجع، نائب رئيسة جمعية “فرصة للحياة” سمير كيروز وأعضاء الهيئة الإدارية: منى اسطفان الفخري وحنا رحمه. مدراء المدارس الرسمية: مارينا ساسين (مدرسة حدشيت الرسمية)، رولا كيروز (مدرسة بشري الرسمية للبنات)، انطوانيت يوسف غصن (مدرسة حصرون الرسمية). مدراء المعاهد المهنية والفنية: نضال طوق جعجع (المعهد الفني – بشري)، نوال جبارة جبور (مهنية ميشال جبور- حصرون). مدراء المدارس الخاصة: الأب طوني غانم عساف (المدرسة الانطونية – حصرون)، الأخت كريستين اسمر (القديس يوسف بشري)، الأخت تيريزا كاميليوس (مدرسة راهبات القديسة تيريزيا – حدشيت) الأم آلن منذر (مدرسة مار لابا لراهبات المحبة – حصرون)، الأخت ماري جاك (مدرسة مار دانيال – حدث الجبة)، الأخت تيريز كرم (مدرسة مار يوحنا لراهبات المحبة – برحليون)، الاخت برنارد دان الحتوني (ثانوية مار سابا لراهبات الوردية – عبدين) الأخت جانيت رزق (مدرسة مار سركيس وباخوس – طورزا) .الكهنة هاني طوق وجوزيف سكر. رؤساء مراكزالقوات اللبنانية في بلدات وقرى المنطقة وأعضاء مكتب منسقية مدينة بشري.

بعد ترحيب النائبة جعجع بالحاضرين، وقف الجميع ورفعوا الصلاة عن راحة نفس المرحوم انطوان الشويري وعلى نية عائلته. ثم أطلعت جعجع الحاضرين على أجواء الزيارة الى اوستراليا وقالت إنه “يوجد لبنان آخر هناك وبالتحديد هناك قضاء بشري ثان موجود في اوستراليا”.

وانتقلت بعدها الى الحديث عن المشاريع التي يجري تنفيذها والتي تحضر لمنطقة بشري وهي: “مشروع غصن- سارادار السياحي في الارز وانعكاساته الاقتصادية والسياحية على المنطقة، مشروع المستشفى الحكومي في مار ماما والمراحل الاخيرة من تجهيزه، مشروع بيت الراحة الانساني للعجزة والذي سيتبرع بإنشائه احد رجال الاعمال من بشري، مشروع مسلخ للمنطقة والذي سيتبرع بتمويله أحد المغتربين من بشري، مشروع معمل مشترك للنفايات بين اتحادات بلديات بشري والكورة وزغرتا والذي ستصل كلفته الى ستة ملايين دولار أميركي، مشروع اقامة منشأة لتعريب وتوضيب التفاح مركزه في بيت منذر على قطعة أرض قدمتها “مؤسسة جبل الارز”، وتبلغ كلفته من دون تجهيز البراد 1.200.000 دولار أميركي، مشروع تأهيل طريق وادي قاديشا، وترميم ستة مواقع دينية أثرية تقع ضمن النطاق البلدي لبلدة حدشيت”.

كما كشفت جعجع عن “أجواء التحضيرات التي تجري لمهرجانات الارز الدولية لصيف 2018”. بعدها وزعت شيكات المساعدات على مدراء المدارس الخاصة والتي قدمتها الشويري وطالت 1492 طالبا وطالبة وبلغت قيمتها 232.260 دولار أميركي. اضافة الى توزيع 70 طنا من مادة المازوت على المدارس الخاصة والرسمية، بلغت كلفتها 37000 دولار أميركي.

وانتقلت للحديث عن بيت الطالب الجامعي “الذي سيفتتح العام الدراسي المقبل بعد عناء وجهد مدة عشر سنوات”، فقالت: “كلكم تعلمون مدى أهمية هذا المشروع على مستقبل طلابنا وكما وعدناكم ووعدنا أهالينا، فإننا وفينا بالوعد. الخبر المفرح اليوم هو اننا سنعطي مدراء المدارس ومنسق القوات اللبنانية في منطقة البقاع الشمالي استمارات ليوزعوها على طلاب المرحلة الثانوية الاخيرة في منطقتي بشري ودير الاحمر ليملأوها اذا ما رغبوا بالتسجيل وذلك خلال مهلة شهرين من اليوم”.

وأشارت جعجع الى أنه “في حال بقيت بعض الاماكن الشاغرة في بيت الطالب، فسوف نفسح المجال لطلاب القوات اللبنانية من المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة، وبإمكانهم التسجيل في وقت لاحق”.

المبنى والاستمارة

أما المهندس سلامه فقد قدم عرضا عن مواصفات المبنى ومميزاته والوسائل المتوفرة للطلاب. كما شرحت الدكتورة ليلى جعجع مضمون الاستمارة. وعرض نائب رئيسة جمعية “فرصة للحياة” سمير كيروز برنامج الجمعية لسنة 2018. اما منسق منطقة بشري فتحدث عن مراحل البنى التحتية التي تجري تباعا في المنطقة. كذلك تحدث رئيس اتحاد بلديات القضاء عن التحضيرات الجارية لإنشاء معمل مشترك للنفايات بين اتحادات بلديات بشري والكورة وزغرتا في الكورة والمراحل التي قطعها المشروع. كما كشف عن مشروع للتنمية السياحية في بلدة بقاعكفرا يجري التحضير له “للحفاظ على التراث المحلي”.

وفي موضوع قصر اتحاد البلديات، أكد ان “العمل بدأ فيه وسيكون لمنطقة بشري قصر يليق بها.

وقدم رئيس بلدية بشري شرحا لمشروع عرابة التفاح الذي سيقام في بيت منذر ولمدى اهميته للمزارع في المنطقة ولتسويق انتاج التفاح. كما تحدث عن مشروع غصن- سارادار السياحي الذي يقام في الارز وعن مردوده السياحي والاقتصادي على المنطقة.

وختم كلامه عن التحضيرات التي يجري الاعداد لها لناحية تحديث محطات التزلج في الارز لتواكب النهضة السياحية في المنطقة.

أما بالنسبة الى مشروع الصرف الصحي الذي ستموله الوكالة الفرنسية للتمنية في المنطقة بكلفة اربعين مليون دولار اميركي. فقد شرحت المهندسة نتالي كيروز المراحل التي وصل اليها المشروع مع الفرنسيين، وأعطت كلفة كل محطة ستنشأ في قرى وبلدات المنطقة ميكانيكية كانت أم على القصب.

وأخيرا، شرح مدير وادي قاديشا المهندس رولان حداد شرح للتحضيرات الجارية لتأهيل طريق وادي قاديشا والتي تبلغ كلفتها 2.200.000 دولار أميركي، كما تحدث عن الدراسات التي وضعت لتأهيل ستة مواقع أثرية تقع ضمن نطاق بلدة حدشيت والتي أمنت تكاليفها النائبة جعجع والبالغة نصف مليون دولار أميركي.

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