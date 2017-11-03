تقي الدين في قسم اليمين لعناصر الامن العام: اهميته المعنوية والاخلاقية تتجاوز كل الزام قانوني on November 3, 2017

اقسم مفتش واحد درجة ثانية و241 مأمورا في الامن العام اليمين القانونية أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين، في حضور الرائد الاداري احمد فواز والنقيب بيار حرب والنقيب حسين حدرج، وبعد اداء القسم القى القاضي تقي الدين كلمة جاء فيها:

“ارحب بكم في هذه المناسبة لاداء يمين وظيفتكم باعتبارها المدخل الملزم قانونا للبدء بالممارسة الفعلية، وذلك تاكيدا لاهمية اداء هذه الوظيفة بروح عالية من الالتزام والمسؤولية بما يليق بشرف الوظيفة وتقديمها مزوجة بالاخلاص والامانة، والقسم الذي ستدونه بعد قليل، اهميته المعنوية والاخلاقية تتجاوز كل الزام قانوني فهو يشكل عهدا قطعه كل منكم على نفسه، امام ربه والوطن، بانه سوف يحمل الامانة والامانة مشقة ووزر جسيم ليس بالامر الهين حمله، فهي تستدعي تضحيات ومواجهة مغربات وتحديات”.

وتابع: “فالامانة هي قضاء الواجب، وتحقيق الانتظارات، فلا بد ان تلتزموا بالواجبات لوظيفية التي حددتها الانظمة والقرارات، وان تحترموا رؤساءكم وتتقيدوا بتوجيهاتهم، وان تحرصوا على اداء واجبكم كاملا في العمل الذي عهد اليكم، وحقوق الناس التي وضعت بين ايديكم، فلا تهملوا في اداء اي عمل مهما كان صغيرا، وعليكم ان تترفعوا عما من شانه الاخلال بشرف الوظيفة وكرامتها، وان تعاملوا الناس باعلى درجات الاحترام والمساواة، فالموظف يجب ان يتسم بالعدل والانصاف في تصرفاته وتعامله مع الاخرن لانه مؤتمن على هذا العمل ويجب عليه في ذلك الا تؤثر عليه قرابة او صداقة او خصومة، فتولوا رعاية مصالحهم رعاية كاملة وفاعلة، واسعوا دائما الى تقديم القدوة لهم بالصدق في القول والاخلاص في العمل وتفضيل المصلحة العالمة على المصلحة الخاصة”.

واضاف تقي الدين “وتذكروا دائما يا اخوتي ان الوظيفة وسيلة للعيش الشريف، والكسب اللطيف، فالواجب الوظيفي ينعكس اثره على الامة، فان أدى الموظف ما عليه وقام بما يوكل اليه، كان ذلك سببا في رقي الخدمة التي يقدمها، فيدفع بذلك عجلة التقدم في الامة عامة وان قصر في واجبه فان ذلك يعنى تدهور الخدمة التي يقدمها للامة ومن ثم فانه يسهم في تأخر الامة وتخلقها”.

وختم قائلا: “اذهبوا بعون الله ورعايته موقفين، عساه يوفقنا دائما الى ان نعي مفترضات ما انيط بنا من مهام عامة وان ياخذ بيدنا لكي ترتقي الى ما تستدعيه منا هذه المهام من جهد وحرص وعناية وامانة.

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