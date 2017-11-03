تجمع العلماء: التنازل عن سلاح المقاومة قبل انتهاء الوضع المتأزم في المنطقة خطر كبير on November 3, 2017

توجه “تجمع العلماء المسلمين” في بيان بالتهنئة “للجيشين السوري والعراقي على الانتصارات التي حققاها في دير الزور والقائم، بما سيعني قرب إنهاء داعش من كامل البلدين”، محذرا من “أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية بنقل الدواعش إلى مناطق أخرى من العالم لافتعال مشاكل جديدة”.

وحيا “أهالي الجولان الشرفاء على وقفتهم البطولية في وجه العدو الصهيوني الذي يعمل على نقل عناصر تنظيم النصرة الإرهابي إلى بلدة حضر، حيث قام اثنان منهم بتفجيرين إرهابيين، وهذه الوقفة تعبر عن الموقف الحقيقي لطائفة الموحدين الدروز، وهي دليل عملي على عمالة جبهة النصرة للعدو الصهيوني وانخراطها في محور الشر الصهيوأميركي”.

واستنكر التجمع “اعتداء العدو الصهيوني على مقام النبي إبراهيم في مزارع شبعا وسعيه لبناء جدار عازل على طول الشريط الحدودي”، مؤكدا أن “هذا الجدار لن تنفعهم وستعود كل بلادنا إلى أحضان الأمة، وإن زوال الكيان الصهيوني بات قريبا جدا، ونطالب الدولة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الطلب من مجلس الأمن إيقاف هذا الانتهاك للقرار 1701، لا لأننا نؤمن بهذا المجلس بل لتسجيل موقف للتاريخ”.

وتوجه بالتحية “لفخامة الرئيس العماد ميشال عون على موقفه الوطني الشريف في ما أعلنه لجريدة الاتحاد من أن سلاح المقاومة مرتبط بأزمة المنطقة، وهذا يدل على وعي المخاطر التي تتهدد لبنان، وإن أي تنازل عن سلاح المقاومة قبل انتهاء الوضع المتأزم في المنطقة الناجم عن وجود الكيان الصهيوني يعرض لبنان واللبنانيين لخطر كبير”.

ونوه “بالمؤتمر الكبير للاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الذي جاء في لحظة تاريخية مهمة بإعادة توجيه البوصلة بالاتجاه الصحيح نحو العدو الصهيوني ورفض وجود أي نزاع أو صراع بين أبناء الأمة لا يستفيد منه سوى العدو الصهيوني، وإن وعد بلفور مصيره الزوال، والوعد الإلهي بزوال الكيان الصهيوني بات قريبا”.

التعليقات