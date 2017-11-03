المطران سيقلي اولم تكريما للجميل وسياسيين ورجال دين في دارته on November 3, 2017

اقام المعتمد البطريركي في روسيا المطران نيفن سيقلي حفل غداء في دارته الجديدة في زحلة، شارك فيه الرئيس امين الجميل وعقيلته والاساقفة عصام يوحنا درويش، جوزف معوض، انطونيوس الصوري، بولس سفر والمطران ادوار ضاهر ونائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي فرزلي والنائب جوزف معلوف ومدير عام كهرباء زحلة اسعد نكد.

بداية القى المطران الصوري صلاة التبريك لدارة المطران سيقلي الجديدة ومن ثم قدم المطران سيقلي ايقونات وصلبانا جلبها خصيصا من موسكو للاساقفة عربون محبة وتقدير وكانت له كلمة شكر فيها صديقه الرئيس امين جميل على حضوره ونوه “بجهود المهندس اسعد نكد على وقوفه الدائم الى جانب الكنيسة واساقفتها ومن ثم جال الحضور في ارجاء الدار الذي حوله المطران صيقلي الى متحف يجمع فيه الايقونات الاثرية والتي تعتبر من الايقونات النادرة والمميزة والتي تؤرخ تاريخ المسيحية في الشرق منذ مئات السنين.

وختاما اولم صيقلي على شرف الحضور.

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