المديرة التنفيذية لمريم أم الحكمة إلتقت الراعي وغادرت إلى الولايات المتحدة إستعدادا لاحتفال إطلاق المؤسسة on November 3, 2017

غادرت إلى الولايات المتحدة مديرة العلاقات العامة في مدرسة الحكمة هاي سكول في عين سعاده هلين ضو، والمديرة التنفيذية والعضو المؤسس لSAGESSE FOUNDATION – MARY OF WISDOM مؤسسة الحكمة- مريم أم الحكمة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاحتفال الذي سيقام في كاليفورنيا في لوس أنجلس في 17 تشرين الثاني الجاري برعاية رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، لإطلاق عمل المؤسسة التي ستقوم بتعزيز التواصل بين أبناء الحكمة المنتشرين في كل العالم، من أجل مساعدة تلامذة الحكمة الحاليين الذين يواجهون صعوبات مادية.

وكانت ضو زارت قبل مغادرتها لبنان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بعد عودته من الولايات المتحدة، وأطلعته على عمل المؤسسة ونشاطها.

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