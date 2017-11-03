الراعي من مركز سان ميشال: نأسف لتعاطي المجتمع الدولي مع الناس on November 3, 2017

افيد ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، زار يرافقه راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون وأمين سر البطريركية الاب بول مطر والمحامي وليد غياض، المركز الصحي “سان ميشال” التابع ل”كاريتاس – لبنان”، في الجديدة، حيث كان في استقباله المطران ميشال قصارجي ورئيس كاريتاس الاب بول كرم ورئيس بلدية الجديدة انطوان جبارة والطاقم الاداري والعاملين والمستفيدين من عراقيين وسوريين.

قصارجي

بداية، رحب المطران قصارجي بزيارة البطريرك الراعي متمنيا عليه ان “يحمل قضية النازحين العراقييين اسوة بالنازحين السوريين ولا سيما ذوي الامراض المستعصية.

الراعي

ونوه البطريرك الراعي “بالخدمات الانسانية التي يقدمها المركز من خلال كاريتاس والمحبين”، شاكرا “العاملين في المستوصف والمستفيدين من خدماته من اهلنا ومن العراقيين والسورييين”، معلنا التضامن الكامل معهم.

وأسف البطريرك الراعي “لتعاطي المجتمع الدولي مع الناس وكأنهم ليسوا بكائنات بشرية، وقال: “نأسف لقد مات الضمير العالمي والانسانية، ولكن ربنا هو الذي يرعى كل الناس ويساعدهم”.

كرم

بدوره، أعلن الاب كرم أن “نسبة الخدمات التي تقدمها كاريتاس ارتفعت الى 65 بالمئة نظرا لحاجات الناس الكثيرة، ولولا دعم المؤمنين بعمل الخير لكانت هناك صعوبات جمة في تأمين مثل هذه الخدمات”، مؤكدا ان “هذه النسبة كبيرة جدا”.

عون

أما المطران عون فشكر للبطريرك الراعي زيارته، معتبرا انها “بركة”، لافتا الى ان “التحديات كبيرة، لذلك يجب على الدولة ان تستجيب لطلبات مثل هذه المؤسسات التي لا تميز بين اعراق واجناس ومذاهب الناس”.

جبارة

بدوره، رحب جبارة بالبطريرك الراعي والوفد المرافق، مشددا على ان “الشعب مقهور وهو اتى من ارض مغتصبة محروقة بالنار، لذلك يجب الوقوف الى جانبه والتضامن معه”، معتبرا ان “زيارة البطريرك تعطي الامل وتشدد من عزيمة كل من يود المساعدة”.

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