الداوود حيا صمود بلدة حضر بوجه الإرهابيين المدعومين من العدو الصهيوني on November 3, 2017

حيا الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود، أبناء بلدة حضر في ريف القنيطرة بتصديهم منذ فجر اليوم، للجماعات الإرهابية التكفيرية المدعومة من العدو الصهيوني، في الجولان المحتل، حيث تمكن المقاتلون من منع هذه الجماعات من التقدم باتجاه البلدة التي سقط منها تسعة شهداء وعدد من الجرحى، واستنفر الجيش العربي السوري، وساند حضر، التي سجل أهلها خلال السنوات الماضية، أروع البطولات، وقدموا الشهداء والجرحى، وتحملوا كل المصاعب، لمنع تنفيذ المؤامرة على سوريا دولة وشعبا وجيشا، في وقفتهم الوطنية اللاطائفية، والمرتبطة بتاريخ أبناء طائفة الموحدين الدروز، الذين كانوا دائما في طليعة المدافعين عن سوريا واستقلالها وسيادتها وعروبتها”.

اضاف:” نشد على ايادي المقاتلين الابطال في حضر، الذين نقف معهم، ونساندهم، لن نتأخر عن نجدتهم إذا ما احتاجوها، ونعز بالشهداء، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل”.

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