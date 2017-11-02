وكيل نزار زكا: مجلس الشيوخ الاميركي صوت بالاجماع للافراج الفوري وغير المشروط عنه on November 2, 2017

أعلن وكيل نزار زكا الموقوف في ايران المحامي انطوان ابو ديب، في بيان اليوم، انه “بعد تصويت الكونغرس الاميركي بالاجماع، صوت مجلس الشيوخ الاميركي بدوره بالاجماع للافراج الفوري وغير المشروط عن الرهينة نزار زكا في ايران”.

واشار الى انه “في الاول من شهر تشرين الثاني 2017، أصدر السيناتور الاميركي تد كروز (ولاية تكساس) والسيناتور الاميركي باتريك ليهي (ولاية فارمونت) بيانا بشأن اقرار مجلس الشيوخ قرار الحزبين الديموقراطي والجمهوري الذي يطلب من الحكومة الايرانية الافراج عن جميع من احتجز بشكل غير عادل، من اميركيين ومقيمين دائمين بمن فيهم سياماك نمازي و باكر نمازي و كزيو ونغ و نزار زكا، كما وعودة روبرت لفينسون.

واعلن ان السيناتور كروز قال: “منذ سنوات والنظام الايراني يقوم بوحشية باعتقال وسجن اميركيين وحاملي جنسيات مزدوجة، خدمة لسياسة ترمي الى الاستحصال على تنازلات سياسية مقابل الافراج عن مواطنين اميركيين”.

واضاف: “ان من واجبنا الاخلاقي ان نتحدث عمن اسكتوا و كبلوا، ومحاسبة المسؤولين في ايران عن اعتقال مواطنينا وسوء معاملتهم والعمل من اجل الافراج عن المحتجزين كرهائن من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران. ويسعدني ان مجلس الشيوخ صوت تأييدا لهذا التدبير الحيوي. سأواصل العمل مع زملائي لضمان عودة سليمة لمواطنينا الى الاراضي الأميركية”.

وذكر ان السيناتور ليهي قال: “هناك انتهاكات فاضحة لحقوق وكرامة الانسان متمثلة بسجن أبرياء بدون وجه حق وفي ظروف قاسية لغاية الابتزاز المعتمد من الحكومة الايرانية كوسيلة سياسية”، مضيفا “ان باكر نمازي البالغ من العمر ثمانين عاما في وضع صحي متدهور، وهو واحد من العديد من الايرانيين – الاميركيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة. ولا بد ان تستخدم الادارة الاميركية أدواتها الديبلوماسية للحصول على حريتهم”.

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