وزيرة الثقافة الفرنسية وصلت الى بيروت للقاء المسؤولين وافتتاح معرض الكتاب الفرنكوفوني on November 2, 2017

وصلت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين الى بيروت، عند السابعة من مساء اليوم، آتية من باريس على رأس وفد مرافق، في زيارة للبنان تستمر يومين وتقابل خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، وتشارك في حفل افتتاح معرض الكتاب الفرنكوفوني الرابع والعشرين الذي سيقام في بيروت في 4 الحالي ويستمر حتى 12 منه. ويعتبر هذا المعرض في بيروت الثالث عالميا بعد باريس ومونتريال.

وسيتخلل زيارة الوزيرة الفرنسية الاعلان عن شراكات ثقافية متعددة بين لبنان وفرنسا، كما أنها ستزور المتحف الوطني.

وكان في استقبال نيسين في صالون الشرف بمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، مديرة المركز الثقافي الفرنسي في بيروت فيرونيك اولانيون وممثلون عن السفارة.

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