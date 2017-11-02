موسى: الذهاب الى خلاصات تتيح انجاز الانتخابات في موعدها on November 2, 2017

قال عضو كتلة التنمية والتحرير ميشال موسى في حديث لـ”إذاعة الفجر”، إن “السجال حول موضوع البطاقة البيومترية لا بد من ان يحسم من اجل التفرغ الى النقاط التي تتيح اجراء الانتخابات، ككيفة الاحتسابات، وكيفية التسجيل المسبق للناخبين، وبالتالي من المفترض ان تأخذ اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب قرارات نهائية بما يتيح الذهاب الاكيد الى اجراء الانتخابات في موعدها”.

وحول السجال بين الوزيرين باسيل والمشنوق، رأى موسى أنه “تعبير عن وجهات نظر للفرقاء ولكن بشكل حاد، وفي النهاية ما يهم كل الفرقاء هو الذهاب الى خلاصات تتيح انجاز الانتخابات في موعدها”.

وختم: “لا يجوز لأي فريق او جهة أن تأخذ موقفا من شأنه أن يعيق اجراء الانتخابات”.

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