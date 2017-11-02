مقدمات نشرات الأخبار في تلفزيونات لبنان مساء الخميس 2/11/2017 on November 2, 2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

لماذا لا يتم العمل بإنتاج الطاقة الكهربائية على الهواء في كل المناطق اللبنانية طالما أن مجلس الوزراء أجاز ذلك في عكار؟ سؤال يطرح نفسه وفيه دعوة لتعميم الفائدة.

خارج هذا الإطار لم تقدم جلسة مجلس الوزراء أي جديد على صعيد التحضير للإنتخابات ولا على صعيد رخص البناء للبلديات ولا على صعيد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لتلفزيون لبنان.

وينشغل لبنان غدا بزيارة وزيرة الثقافة الفرنسية لما لها من ارتباط فرانكوفوني.

أما الإهتمام السياسي والأمني والدبلوماسي فهو مركز على المناورة الجوية الدولية في جنوب فلسطين المحتلة والتي تشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية واليونان وبولندا وايطاليا والهند وفرنسا وألمانيا الى جانب ممثلي أربعين دولة كمراقبين.

وفي فلسطين اتجاه للإدعاء على بريطانيا بسبب وعد بلفور في ذكراه التي كانت السبب في الإغتصاب والنكبات.

عودة الى جلسة مجلس الوزراء التي أعقبها غداء الى مائدة الرئيس الحريري جمع إليه الوزراء نهاد المشنوق وغسان حاصباني وبيار بو عاصي.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

صفيح ساخن يزنر المنطقة على وقع الغارات الجوية الإسرائيلية التي تصوب على أهداف في العمق السوري متخذة من الأراضي اللبنانية البقاعية؛ منصة لإطلاق الصواريخ والتي إستهدفت أمس منطقة حسياء غرب حمص.

الضربات الجوية هذه؛ إلى جانب التهديدات الإسرائيلية ضد حزب الله، والكلام عن نية إسرائيلية بقضم جزء من الأراضي اللبنانية عبر التخطيط لتشييد جدار عازل، دفعت إلى جملة من الاسئلة عما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى شن حرب على لبنان.

والضربات العسكرية التي تسعى وفق الخبراء العسكريين إلى إضعاف قدرات ثلاثي: نظام الاسد وحزب الله وإيران ترافقت اليوم مع ما كشفته وكالة الإستخبارات الاميركية عن وثائق ضبطتها من المجمع الذي كان يختبئ فيه أسامة بن لادن وأظهرت عمق العلاقات المشتركة بين تنظيم القاعدة الإرهابي وإيران.

داخليا، فإن جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت في السراي الكبير؛ تخللها كلام لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وضع حدا لكل التأويلات بشأن زيارته إلى المملكة العربية السعودية مؤكدا أن المملكة حريصة جدا على الإستقرار في لبنان وكل ما يذكر في الإعلام غير ذلك فهو مجاف للحقيقة.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

سمك الحريري يخفف الحسك بين المشنوق وباسيل… فمنسوب التوتر الذي ارتفع بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل، والذي بدأ بحرب البيانات، واستمر على طاولة مجلس الوزراء، وجد له الرئيس الحريري علاجا من خلال جمع الوزيرين المشاكسين والمتوترين إلى مائدة الغذاء، عل “الخبز والملح” يخفف من منسوب التوتر…

صحيح ان مأدبة الغداء لم تكن على شرف باسيل والمشنوق فقط، لكن نجميهما لمعا باعتبار انهما غسلا القلوب وملآ المعدة برعاية الحريري وحضور أكثر من شاهد… خفت حدة التوتر، لكن مضمون الخلاف مازال قائما لاسيما في ما يتعلق بالتسجيل المسبق في الانتخابات والبطاقة البيومترية، وأضيف إليهما اليوم الخلاف على المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية والتي تقضي بالسماح للبلديات بإعطاء تراخيص البناء ضمن مساحة معينة… الوزير باسيل اعترض على المذكرة لأن ذلك يحتاج إلى تعديل قانون البناء، وانتهى الأمر إلى إنشاء لجنة لمتابعة الموضوع…

في أي حال، فإن الملفات الشائكة سترحل إلى الاسبوع المقبل، بعد ان يعود رئيس الجمهورية من الكويت التي يتوجه اليها الاحد، وبعد ان تحدد جلسات مجلس الوزراء لمناقشة موازنة عام 2018 تمهيدا لأحالتها إلى مجلس النواب.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

انتاج الكهرباء من طواحين الهواء انجاز يتيم يسجل لمجلس الوزراء، فبواخر الطاقة تائهة بين مرفأي ادارة المناقصات والحكومة، والانتخابات مادة سجالية بين وزيري الداخلية والخارجية، تطورت لتطاول رخص البناء التي منحها المشنوق للبلديات وكذلك استعجال سفير لبنان الالتحاق بمركزه في دمشق وتقديم اوراق اعتماده للاسد، نقطتان شكلتا مادة توافق نسبي على الاقتراب من توحيد مشاريع الحل لازمة النزوح السوري والشكوى الى مجلس الامن ضد الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة.

وكان الرئيس الحريري نقل الى الوزراء حرص السعودية على الاستقرار في لبنان في وقت كرر رئيس جمعية المصارف من بعبدا التأكيد على ان لدى الجمعية ضمانات بعدم شمول القطاع بالعقوبات الاميركية على حزب الله.

تزامنا اضرب اساتذة التعليم الخاص في معظم المدارس مطالبين بالتطبيق الحرفي لما منحتهم اياه سلسلة الرتب والرواتب من مكتسبات رافضين التدرج في الاستنسابية الذي تمارسه ادارات المدارس عليهم ووصول بعضها الى حد رفض تطبيق القانون بالكامل.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

مئة عام على وعد مشؤوم والعرب بحكامهم وشوارعهم “لا تندهي ما في حدا” قرن من الزمن مضى ووحدها فلسطين ولادة الرجال تقاوم عشرة عقود مرت كل طفل يولد فيها وبيده حجر كل شاب يشب فيها على بندقية ورصاص وحول فلسطين عرب لم يتقنوا سوى إطلاق الكلام. في بلد المنشأ احتفاء رسمي بمئوية وعد الشؤم وفي شارع المنشأ بريطانيون لا تربطهم صلة رحم بالفلسطينيين تظاهروا رفضا للاحتفال وتنديدا باستقبال بنيامين نتنياهو فيما الأنظمة العربية نقلت عدوى صمتها إلى شارعها وجل ما فعله أولياء القضية كان الطلب إلى بريطانيا الاعتراف بالخطأ التاريخي والتهديد بمقاضاتها على الاحتفال بوعد بلفور بدلا من الاعتذار ولكن هل تعتذر بريطانيا عما فعلت وهي تحتفي بإنجاز بدأ بوعد حفيدها بتأسيس وطن قومي لليهود على أرض فلسطين وينتهي برسم خرائط جديدة لوطن عربي متشظ. وإذا كان وعد بلفور قضاء فلا بد أن يستجيب قدر فلسطين لوعد مضاد يعيد الأرض الى أصحابها فالأرض لها… وعلى أرضها ما يستحق الحياة. وأمام هذا الواقع العربي فإن الواقع اللبناني يلهو بصغائره حتى باتت مصالحة وزيرين نشرا غسيلهما على مواقع التواصل الاجتماعي الحدث الأبرزفي السرايا التقيا في خلوة مصالحة وغسيل قلوب وكنا لنقول “مبروك الصلحة” لكن السجال عاد واستعر في لقاء الساعة وأمام المشهد السياسي عكست الجامعة اليسوعية صورة مصغرة عن البلد فهي لبنان العنيد بطوائفه وأحزابه وانتخاباته الطالبية التي تعطي مؤشرا إلى الانتخابات النيابية بعد حين وفي انتخابات المرحلة الأخيرة احتشدت أحزاب مافيا الحكم ضد المستقلين لكن النتائج أعطت خروقا استثائية تمكن فيها العلمانيون والمستلقون من فرض شراكتهم بواقع وصل الى ستة وأربعين في المئة استعملوا الصوت التفضيلي فنجحوا في إثبات أفضليتهم وأسقطوا معادلة المحدلة والبوسطة وزي ما هيي واذا ما “قرشنا” هذه النتيجة اليسوعية على الواقع الانتخابي غدا فلن يسمع الناخب بعقاب صقر يهبط على زحلة والياس عطالله “يولى” الحكم النيابي في طرابلس ونايلة تويني تقبلوا مرورها العابر من الاشرفية وعلي بزي يمثل ولاية مشيغن من بنت جبيل وأمين وهبة يسقط نائبا من ذات اليسار الى ذات اليمين على البقاع الغربي وأمام ملهاة السياسة جنود مجهولون يحرسون الوطن بعيون لا تنام عن شبكات موصولة بحبل سرة الموساد تسترت تحت غطاء جمعيات خيرية وعمل كنسي وضبطها الأمن العام اللبناني بجرم العمالة المشهود.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

انها مئوية وعد بلفور الاسود، الفلسطينيون يتذكرون الوعد المشؤوم بنشاطات وفعاليات اساسها زخم شعبي وغضب عارم، اما الصهاينة فيحيون المئوية بامعانهم في ظلمهم التاريخي للشعب الفلسطيني، اما بريطانيا التي رعت رسالة آرت جيمز بلفور الى اللورد ليونيل ووتير ديروتشيلد ففحواها تأييد حكومة لندن انشاء وطن قومي لليهودي في فلسطين، بريطانيا هذه اصرت على المضي باحتفالها بالمئوية المشؤومة وبعدما كسرتها مع الفلسطينيين والعرب حاولت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ان تجبرها باستعارة ما هو مسجل ببراءة اختراع باسم بان كي مون فعبرت عن قلقها الشديد من المستوطنات غير القانونية امام بنيامين نتنياهو قبل ان تذهب للاحتفال رافعة شعار قبول الفلسطينيين بالوعد والدولة اليهودية على حد سواء، اسرائيل المتسلحة بدعم وغطاء من الغرب تواصل اعتداءاتها واستفزازاتها في كل اتجاه، عند حدود لبنان تنوي بناء جدار فصل كشف تفاصيله الرئيس نبيه بري بالامس وتابعه اليوم مع المنسق الخاص للامم المتحدة بالوكالة في لبنان طالبا منه ان يثير الانتهاكات الاسرائيلية والخروق للقرار 1701 لدى المراجع المعنية العليا في المنظمة الدولية قبل انتهاء الشهر الجاري. على اي حال الـnbn عاينت المنطقة ميدانيا وستعرض تقريرا خاصا ضمن النشرة حول الجدار الفاصل.

في سوريا غارات على بلدة في ريف حمص انطلاقا من الاجواء اللبنانية اضطرت الدفاعات الجوية السورية للرد عليها باطلاق صواريخ ارض جو.

على محور الداخلية الخارجية حال من الصمت الانتخابي دخله الكرفان قبل اجتماع اللجان الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب المؤجل من اليوم الى الغد بفعل اسباب تقنية كما قيل ومن الباب المسبق للاجتماع قرش وزير المال علي حسن خليل التسجيل المسبق كأمر واقع بعدما لم يعد خلافيا بعكس كل ما قيل من تغريد خارج سرب الاستقرار اللبناني، اكد رئيس الحكومة سعد الحريري العائد من السعودية ان المملكة حريصة جدا على استقرار البلد وكل ما يذكر غير ذلك في الاعلام مجاف للحقيقة، واعدا أن يتلمس النتائج الايجابية لهذا الكلام قريبا.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

اليوم تمر مئة عام كاملة على وعد بلفور. مئة عام على ضياع فلسطين بالقوة ، قبل أن تضيع بالفعل وبالقوة … مئة عام ، ولم يحفظ كثيرنا بعد، أن الرجل الذي ارتكب الوعد القاتل، إسمه arthur james ، وأن بلفور هو إسم المنطقة التي حمل لقب إقطاعها ، قبل أن يتحكم باقتطاع وطن كامل لكيان غاصب … مئة عام، ولم يدرك كثيرنا بعد، مغزى تلك الطرفة المعبرة، عن تظاهرة عربية حاشدة، انطلقت بشعار “فليسقط وعد بلفور”، وانتهت بهوبرة: فليسقط واحد من فوق … مئة عام ، تمر اليوم فيما أبو مازن يطالب بريطانيا، صاحبة الوعد، بتصحيح الخطأ، ونتيناهو يزورها شاكرا. وفيما لندن نفسها، الخارجة من أوروبا التي خرجت منها الصهيونية إلى أرض فلسطين، تحتفل بوعدها، بأنها باقية عليه…

مئة عام، والعرب يهاجمون بلادهم . ويستبدلون قضيتهم المركزية بمركز إيران. بينما طهران تستقبل القيصر الروسي الجديد، بعدما كانت بلاده الماركسية أول من اعترف باسرائيل … وحده الفلسطيني يحيي الذكرى وحيدا . وحيدا في شتاته . وحيدا في بقايا بيوته. تماما كما كتب له وعنه ومعه محمود درويش: “لماذا تركت الحصان وحيدا؟ … لكي يؤنس البيت يا ولدي ، فالبيوت تموت إذا غاب سكانها” …في لبنان، تمر مئوية وعد بلفور، وسط سؤال مكتوم: هل من وعد آخر بوطننا؟ هل ثمة إقطاعي آخر من بلاد بعيدة أو قريبة، أعطى وعدا سريا لشعب سرقوا وطنه أو دمروه، بأن يكون لبنان “إسرائيله” الثانية؟ … لماذا السؤال؟ لأن على أرضنا اليوم أكثر من سبعة ملايين نسمة . أقلية منهم لبنانيون . أما أكثريتهم فأجانب ، ومن 188 بلدأ ، فقط لا غير …

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* مقدمة ،شرة أخبار “المنار”

كثيرة هي المؤشرات الخطيرة التي باتت تجمعها تل ابيب من تطورات المنطقة، من الميدان السوري وفشل المشروع الداعشي، الى تفعيل محور المقاومة وتثبيت الانجازات على مختلف الجبهات..

وفي جديد التطورات التي ارقت تل ابيب، اللقاءات والاتصالات الـمعاد تفعيلها بين حركات المقاومة في لبنان وفلسطين، فحلل اعلاميوها وامنيوها بلقاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، والنتيجة بحسب الصهاينة ان على حكومتهم الانتباه ودراسة خطواتها في ظل اعادة وصل جبهتي الجنوب والشمال اي غزة وجنوب لبنان..

ومن لبنان كانت الرسالة التي استكملت اليوم عبر الوعد الحق الذي اطلق في مئوية وعد بلفور المشؤوم، مع تأكيد المواقف انه وعد لن يطول في ظل المتغيرات واتحاد الجبهات، وفشل خيارات المحاور الاميركية الاسرائيلية وبعض العربية..

وحول الخيارات اللبنانية مع سوريا اعاد وصول السفير اللبناني الى دمشق سعد زخيا اليوم العين الى الملفات المشتركة، والزامية التواصل مع الحكومة السورية، وهو ما لم يغب عن مجلس الوزراء، مع تطور موقف رئيس الحكومة الذي دافع عن خطوة السفير زخيا بتقديم اوراق اعتماده بوجه الاعتراضات القواتية..

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