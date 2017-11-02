محفوض اعلن ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الارثوذكسي في طرابلس on November 2, 2017

أعلن نقيب المعلمين السابق نعمة محفوض عن ترشحه للانتخابات النيابية القادمة عن مقعد الروم الأرثوذكس لمدينة طرابلس، خلال لقاء حواري اجراه معه عضو المجلس البلدي باسم بخاش في غرفة التجارة والصناعة والزراعة، في حضور شخصيات ثقافية، تربوية، ووجوه من المجتمع المدني.

واعتبر محفوض في كلمة ألقاها ان هذا الترشح جاء :” من موقع الحراك المدني المستقل، وهو خيار آخر للناس، والأهم انه ترشيح من موقع سيادي: ” سيادة الدولة، وحدة السلاح، دولة القانون.

وأضاف: “موقعنا بالصراع الاقليمي ” لبنان بلد عربي، سيد، حر، مستقل”. مؤكدا على التنسيق مع الحراك المدني في كل لبنان.

ولفت الى ان” ترشحه جاء من وجع وهموم المدينة : التعليم الرسمي، الطرقات، أزمة السير، الكهرباء، المياه الملوثة، رفع نفوذ بعض القادة الأمنيين والسياسيين عن مرافق المدينة، المستشفيات الحكومية.

وختم ” الحكم على الأعمال وليس القول، وتاريخ الأشخاص هو الذي يحكم “.

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