كنعان: نحن أمام إخضاع المال العام والانفاق لرقابة فعلية وحقيقية on November 2, 2017



رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد إجتماع لجنة المال “ان الحاجات المالية العامة كبيرة ويجري الحديث عن الرقابة فيما ملاك ديوان المحاسبة يعاني من نواقص، وقال:”ديوان المحاسبة غير قادر على القيام بمهامه في مراقبة البلديات من دون توسيع ملاكه واعطائه الامكانات، الاقتراح الذي بين أيدينا يوسع الرقابة المسبقة وينظم الرقابة اللاحقة.

اضاف: “نحن أمام اصلاح فعلي وحقيقي بعد اقرار الموازنة والمطلوب ان يعطي ديوان المحاسبة رأيه في قطع الحساب، ونحن أمام خطوة أساسية هي اخضاع المال العام والانفاق لرقابة فعلية وحقيقية”.

واشار كنعان الى “ان ديوان المحاسبة يخضع لرئاسة مجلس الوزراء ركزنا على ضرورة تحريره من أي ضغوط”.

وختم كنعان قائلا:”نحن في إنتظار موازنة 2018 وعلى الحكومة الالتزام بالموعد الدستوري، وأتمنى عدم حصول مزيد من التأخير مع الاصلاحات المقرة”.

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