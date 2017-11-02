قبلان هنأ العراق حكومة وشعبا بالانتصار على الارهاب on November 2, 2017

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان في مقر المجلس ظهر اليوم رئيس تيار الحكمة في العراق سماحة السيد عمار الحكيم، وامين عام مؤسسة الامام الحكيم سماحة السيد علي الحكيم، وجرى التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والعراق، وقدم السيد عمار الحكيم لسماحته لوحة تذكارية.

وهنأ سماحته العراق حكومة وشعبا بانتصاره على الارهاب التكفيري الذي لا يستهدف العراق فحسب انما الانسانية جمعاء، وعلى العراقيين ان يتمسكوا بوحدتهم الوطنية التي تشكل ضمانة لحفظ وحدة العراق وسيادته واستقراره.

واكد “ان العراق الموحد المنتصر على الارهاب ضمانة لحفظ الاستقرار في المنطقة، وهو قوة اساسية للعرب والمسلمين المطالبين بدعم وحدة العراق والعمل بجد واخلاص لتحصين مسيرة النهوض بالعراق وازدهاره”.

واستقبل سماحته القاضي الشيخ نزيه ابو ابراهيم على رأس وفد من علماء الدين الموحدين الدروز يمثل الوزير طلال ارسلان وجه له الدعوة للمشاركة في حفل ازاحة الستار عن النصب التذكاري للامير مجيد ارسلان في 12 الجاري.

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