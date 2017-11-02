شهيب : مطلب رفع موازنة المعوقين محق وحرصاء على تحقيقه on November 2, 2017

استقبل عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أكرم شهيب في مكتبه في مجلس النواب، وفدا من الاتحاد الوطني لجمعيات الأشخاص المعوقين، في حضور النائب مدير المركز الوطني للتنمية والتأهيل في الجبل الدكتور وئام أبو حمدان.

وضم الوفد مدير مؤسسة الهادي – جمعية المبرات إسماعيل الزين ، مدير عام جمعية أصدقاء المعوقين الدكتور موسى شرف الدين، مدير عام “سيزوبيل” فاديا صافي، والأخت باتريس مسلم من مؤسسة الأب روبرتس، مديرة عام دار الأيتام الإسلامية السيدة سلوى الزعتري. وتم في خلال اللقاء البحث في شؤون وشجون قضايا المعوقين في لبنان.

وأكد شهيب “أن دعم واحتضان قضية المعوقين كانت ولا تزال على رأس اهتمامات وأولويات الحزب التقدمي الاشتراكي الحاضر دائما لدعم حركة الاتحاد الوطني لجمعيات الأشخاص المعوقين في لبنان الذي يمثل أكثر من مئة جمعية تعنى برعاية وتأهيل12,000 شخص من ذوي الإعاقة في لبنان”.

وأشار “بأن الحزب “التقدمي الاشتراكي” من خلال وزرائه في الحكومة وعبر كتلة اللقاء الديمقراطي في مجلس النواب، حريص على متابعة المطلب الأساسي والمحق للاتحاد والمتمثل رفع موازنة العام 2018 لمصلحة شؤون المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية من 66 مليار لتصبح 87 مليار، مشددا “بأن الحزب لن يوفر سبيلا من أجل إقرار هذا الحق من ضمن بنود موازنة العام 2018، خصوصا “أن الجمعيات العاملة في هذا المجال تستحق أن تعطى أكثر من ذلك بناء لسعر كلفة 2018 الذي لم ينجز، وذلك بناء لقانون إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية.

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