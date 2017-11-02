سوسان دان الاعتداء على مقام النبي ابراهيم: يتزامن وذكرى بلفور المشؤوم الصهيونية on November 2, 2017

دان مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، في تصريح، “اعتداء الصهاينة على مقام النبي ابراهيم الخليل في مزارع شبعا”، واعتبر ان “انتهاك حرمة هذا المقام الذي يقوم على ارض تابعة لأوقاف صيدا، يستدعي تحركا لوضع حد له”، داعيا كافة الهيئات والمؤسسات الدولية الى “وقف هذا التمادي الاسرائيلي في استباحة الأرض والحرمات”، معمما على “خطباء المساجد التركيز في خطب الجمعة على هذا الموضوع وعلى ذكرى وعد بلفور المشؤوم”.

وقال: “بالتزامن مع الذكرى المشؤومة لوعد بلفور الذي ادى الى ضياع فلسطين والى تآمر هذا الغرب عليها وعلى الفلسطينيين، وانشأ كيانا اسرائيليا على انه دولة مزعومة، وهو مجموعة من العصابات الصهيونية تعبث وتملأ الدنيا فسادا وقتلا وظلما واستبدادا وعنصرية”. في ذكرى هذا الوعد المشؤوم التي نندد بها ونشجبها وندينها، يصار الى اعتداء اسرائيلي جديد على مقام في جنوب لبنان، هو مقام خليل الله ابراهيم المعروف لدى ابناء المنطقة بإسم “مشهد الطير”، والذي تملك الأوقاف الاسلامية في صيدا جزءا كبيرا من هذه المزارع، التي موجود عليها المقام، والمعروف لدى الجنوبيين ولدى اللبنانيين والمسلمين والمسيحيين انه مقام يحترمه المسلمون، يعود هؤلاء الصهاينة الى اجرامهم واستخفافهم واستهزائهم بكل الأديان والرسالات”.

وامام هذا الواقع، قال المفتي سوسان: “نسأل هذا العالم وهذه الدنيا، ماذا تريدون منا من هذا الاعتداء الآثم، الا ان نقاوم والا ان نقف وقفة رجل واحد في وجه المعتدين، والا ان نطالب ونرفع الصوت ونناشد كل الهيئات والمؤسسات الدولية في هذا العالم الذي غاب ويغيب، او لا يريد ان يرى ما ترتكبه اسرائيل من اعتداءات وممارسات وانتهاك للأرض ولحرمة المقدسات”.

اضاف: “نحن غدا وفي يوم الجمعة، نتمنى على كل الأخوة الخطباء ان نستذكر ذلك الوعد المشؤوم، وعد بلفور، لنعيده الى الأذهان، ظلما وقع على هذه الأمة وعلى هذا الشعب الفلسطيني وادى الى ضياع فلسطين. ونقول ان هذا العدو لا يفهم الا لغة القوة والمقاومة والصمود والوقوف بوجه كل اعتداءاته، ولا شك ان الله سبحانه وتعالى في النهاية سينصر المظلوم على الظالم ويعيد الحق الى صاحبه”.

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