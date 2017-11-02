سامي الجميل وضع شمعون في اجواء زيارته لروسيا on November 2, 2017

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، في مجمل الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية والتي تشكل اهتماما مشتركا، بحضور نائب رئيس حزب الكتائب جوزيف ابو خليل ومستشار رئيس الحزب المحامي ساسين ساسين.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيق الدوري بين قيادتي الحزبين.

ووضع الجميل شمعون في أجواء زيارته الأخيرة للعاصمة الروسية، والترحيب الروسي بالطرح الذي رفعه الى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون دول الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، حول “أهمية أن تلعب موسكو دور الوسيط بين الدولة اللبنانية والأطراف في سوريا لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم”.

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