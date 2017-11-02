حمدان: مشروع عصابات الاخوان المتأسلمين هزم وتهالكت اماراتهم on November 2, 2017

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون” العميد مصطفى حمدان، في بيان توجه فيه الى “عصابات الإخوان المتأسلمين، عشية “وعد بلفور”، “ان مشروع عصاباتكم هزم ..وتهالكت اماراتكم من غزة فلسطين الى قطر فتركيا”.

واكد “ان الجمهورية العربية السورية لم ترحل عن فلسطين كي تعود”، وقال: “اليوم نؤكد لكم يا عصابات الاخوان المتأسلمين… مليون مؤتمر ومليون خطاب على الشاشات لن يعطيكم صك البراءة من دم الشهداء الابرار ابناء الامة العربية”، معتبرا “ان المرجعية الوحيدة القادرة والمخولة على المنح هي الجمهورية العربية السورية”.

وختم: “لقد هزمتم ونجت الامة وفلسطين من نهرها الى بحرها حرة عربية وعاصمتها القدس، يرونها بعيدة ونراها قريبة”.

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