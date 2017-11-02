جعجع تسلم من وفد الحزب الديمقراطي دعوة للمشاركة في حفل إزاحة الستار عن تمثال مجيد أرسلان on November 2, 2017

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، وفدا من الحزب الديمقراطي اللبناني، ضم: نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، عضو المجلس السياسي علمان الجردي، مدير الاعلام جاد حيدر، في حضور الأمين المساعد لشؤون المناطق في “القوات” جوزف أبو جودة.

عقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، قال الجوهري: “تشرفنا بزيارة الدكتور جعجع موفدين ومكلفين من رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان لنقل دعوة إلى المشاركة في حفل إزاحة الستار عن تمثال الراحل الأمير مجيد أرسلان في 12 من الشهر الجاري في خلدة”.

أضاف: “من المؤكد حين نزور معراب ونلتقي رئيس القوات لا بد أن نتطرق الى مواضيع الساعة، حيث كان هناك تلاق في أمور عديدة”.

وعما اذا تم بحث موضوع الانتخابات النيابية، أكد الجوهري أن “هذا الموضوع يتم التطرق إليه في كل جلسة، مع العلم أنه مبكر لأوانه، فما زالت الأمور غير واضحة، والجميع منكب على دراستها”.

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