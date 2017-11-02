جبهة العمل نددت بالغارات الإسرائيلية على سوريا اليوم on November 2, 2017

نددت “جبهة العمل الاسلامي في لبنان” على لسان منسقها الشيخ زهير الجعيد “بالغارات الاسرائيلية الوحشية التي استهدفت فجر الخميس مناطق عدة في سوريا وبخاصة في منطقة حسياء في ريف حمص ومصياف بالقرب من حماه وفي ريف دمشق”.

وأشار الجعيد إلى أن “هذه الغارات تهدف إلى رفع معنويات تنظيم داعش الارهابي المنهار، وتأتي ردا على الانتصارات الساحقة لمحور المقاومة والهزائم المتلاحقة لعصابات وفلول الارهابيين التكفيريين”.

وأكد الجعيد أن “هذه الغارات والاعتداءات الصهيونية الغاشمة لن تغير في المعادلة الحاصلة ولا في الواقع الميداني، وبالتالي فهي لن تؤثر في المعنويات العالية والمرتفعة لدى المقاتلين والمجاهدين في محور المقاومة، بل ستزيد من إرادة الصمود والقتال حتى دحر الارهاب وقلعه من أرض العروبة والاسلام”.

ولفت إلى أن “داعش بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة وأسياده من الصهاينة والأميركيين يدركون ذلك تماما، ويدركون عجزهم وفشلهم المريع في تحقيق مؤامراتهم، والغارات الأخيرة وغيرها لن تقدم ولن تؤخر شيئا في ميدان المعركة”.

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