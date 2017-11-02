بري طلب من لازاريني إثارة الانتهاكات الاسرائيلية الجديدة لدى المراجع العليا في الامم المتحدة on November 2, 2017

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان بالوكالة فيليب لازاريني، واثار معه الخروق والانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701، والاعتداء الذي طاول مقام النبي ابراهيم في مزارع شبعا، وعزم اسرائيل على بناء جدار حدودي يطاول أراض لبنانية، ويشكل احتلالا واقتطاعا لمزيد من الاراضي اللبنانية وانتهاكا لسيادة لبنان.

وطلب الرئيس بري من المبعوث الاممي “ان يتضمن تقريره الى الامين العام للامم المتحدة هذه الانتهاكات الاسرائيلية الجديدة، وان يثيرها لدى المراجع المعنية العليا في الامم المتحدة قبل انتهاء هذا الشهر.

النادي الرياضي

واستقبل الرئيس بري الهيئة الادارية والجهاز الفني ولاعبي النادي الرياضي لكرة السلة برئاسة رئيسه هشام جارودي الذي قدم اليه، كأس بطولة آسيا لكرة السلة للعام 2017 الذي فاز فيه النادي.

وبعد اللقاء قال جارودي: تشرفنا اليوم، رئيس وأعضاء النادي الرياضي في بيروت مع لاعبي الدرجة الاولى في النادي الابطال، بعد فوزهم بكأس آسيا لكرة السلة للعام 2017. طبعا كان شرف كبير لنا لان يستقبلنا دولته، وان نقدم له هذا الكأس عربون وفاء وتقدير لكل ما يقوم به لجمع الشمل في لبنان وفي الرياضة ودعم النادي الرياضي حيث لم يقصر تجاهه منذ 25 عاما. ولذلك نشكر دولته ونؤكد له اننا دائما في خدمة الوطن وفي خدمة كرة السلة اللبنانية الجامعة”.

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