الهيئة الإدارية الجديدة للجامعة الثقافية عقدت اجتماعها الأول on November 2, 2017

عقدت الهيئة الادارية الجديدة للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم اجتماعها الأول برئاسة الرئيس لعالمي للجامعة القنصل رمزي حيدر.

وأفاد بيان للجامعة أنه “جرى البحث في خطة العمل للمرحلة المقبلة، لا سيما الوضعين المالي والوظيفي والاقتراحات المتعلقة بتطوير عمل الجامعة على مختلف الصعد التنظيمية وغيرها”.

من جهة أخرى، التقى حيدر السفير الروماني فيكتور ميرسيا، في حضور الملحق التجاري لدى السفارة والدكتور جمال علاء الدين، وتم عرض سبل تفعيل العلاقات بين الجانبين لما فيه مصلحة لبنان ورومانيا على حد سواء.

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