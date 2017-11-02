الخطيب: لا يمكن الحديث عن الفساد في عهد الرئيس عون on November 2, 2017

رأى وزير البيئة طارق الخطيب ان “الفساد متراكم في الجمهورية منذ عهود، الا اننا لا يمكننا الحديث عنه في عهد الرئيس العماد ميشال عون الذي حقق إنجازات كبيرة”.

ورد الخطيب في حديث لاذاعة “صوت لبنان 93,3” على كلام المطارنة الموارنة الذين تحدثوا في بيانهم عن “المحاصصة والفساد المستشري في الدولة”، فتمنى “لو يحدد المطارنة الملفات والمواضيع التي جاء حلها نتيجة المحاصصة”، مشيرا إلى أن “التعمية على رؤية الحقائق فيه ظلم كبير”.

وعن أزمة النفايات، أشار الخطيب الى ان “مجلس الوزراء كلف مجلس الإنماء والإعمار بتوسيع المطامر إلى حين إنجاز معمل التفكك الحراري الذي يتطلب إنجازه ستة وعشرين شهرا”، موضحا أنه “تمت الموافقة على دفتر الشروط، وسيتم المباشرة في إنجازه”.

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