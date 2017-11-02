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الحريري استقبل حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش والمدير العام للامن العام on November 2, 2017

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبحث معه الأوضاع النقدية ومسائل اقتصادية. واستقبل الرئيس الحريري قائد الجيش العماد جوزاف عون واستعرض معه الأوضاع الأمنية وشؤون المؤسسة العسكرية. كما استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد. التعليقات Share this on WhatsApp

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