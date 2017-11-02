الاسمر بعد لقائه عودة: أطلعناه على معاناة العمال اللبنانيين on November 2, 2017

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد.

الاسمر

بعد اللقاء قال الأسمر: “تشرفنا اليوم بزيارة سيادة المطران الياس عوده في هذا الصرح العظيم، الصرح الوطني الكبير الذي نحن كعمال نعتز ونفتخر به. وضعنا سيدنا المطران في الأجواء الضاغطة التي تعيشها الطبقة العمالية اللبنانية من حيث وجود العمال الأجانب الكثيف الذين يضغطون على اليد العاملة اللبنانية ويتركونها من دون عمل، أيضا من حيث الصرف التعسفي الذي يحصل في عدد من المؤسسات والاستعانة باليد العاملة الأجنبية، من حيث الفساد، من حيث ضرورة الإصلاح، من حيث السياسة الضرائبية غير العادلة المتبعة. طبعا وجدنا آذانا صاغية عند سيدنا المطران عوده وتضامنا كليا مع معاناة العمال اللبنانيين ونشكره على استقباله”.

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