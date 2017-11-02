أمين الداعوق نقلا عن المفتي: دار الفتوى لا ترضى أن يظلم أحد على حساب أحد on November 2, 2017

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب قاسم عبد العزيز الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء سماحته، وتداولنا الشؤون العامة الوطنية والمناطقية، وأمورا تخص أوضاع مدرسي الإفتاء والتعليم الديني والمساجد في منطقة المنية الضنية، وقدمنا له كل شكر وامتنان لما يقوم به في رعاية أبناء طائفته في منطقتنا”.

الداعوق

واستقبل أيضا رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت أمين الداعوق الذي قال بعد اللقاء: “اطلعنا سماحته على أوضاعنا المقاصدية في كل المجالات وخصوصا ما تعانيه مدارس المقاصد بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، مما انعكس سلبا على أولياء الطلاب في المدارس الخاصة الذين يتحملون تبعات زيادة الأقساط وفرض أعباء جديدة عليهم، وتمنينا على سماحته السعي مع المعنيين في الدولة لمساعدة الجسم التعليمي الخاص لكي تستطيع المدارس الخاصة الاستمرار في رسالتها التربوية وعدم تحميل أولياء الطلاب أي زيادة على الأقساط خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن”.

وأضاف: “قال لنا سماحته إن دار الفتوى لا ترضى ان يظلم احد على حساب احد، وينبغي أن تكون المساواة والعدل سيدي الموقف كي تبقى مؤسساتنا التربوية الإسلامية والمسيحية الخاصة في حالة مستقرة لأنها هي المكمل لمؤسساتنا الرسمية، فالمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة تشكل صمام أمان للناس في تعليم أبنائهم العلم الصحيح المبني على الأخلاق والقيم والمبادئ الوطنية. وأكدنا لسماحته أن المقاصد إلى جانبه في مطالبته بالتعطيل يوم الجمعة الذي هو يوم من أيام الأسبوع المباركة، علما ان مدارس المقاصد منذ أن تأسست تعطل يوم الجمعة الذي هو يوم عطلة المسلمين، وتستأنف التدريس يوم السبت، انطلاقا من هنا ندعو الدولة إلى تحقيق مطلب مفتي الجمهورية والمجلس الشرعي الإسلامي وجمهور المسلمين في لبنان”.

فيصل بن معمر

كذلك استقبل دريان الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات فيصل بن معمر في حضور الأمين العام للجنة الوطنية الإسلامية المسيحية محمد السماك. وبعد اللقاء قال معمر: “تشرفت اليوم بلقاء سماحته وهذه الزيارة مهمة جدا، أولا لتقديم الشكر له على الدعم والمساندة التي حصلنا عليها في مركز الحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا، وسماحته يعتبر من المؤسسين لأنه قام بالحقيقة بجهود كبيرة في سبيل أولا مدنا بالاقتراحات والدعم والمساندة لتنفيذ الكثير من المشاريع. ووجهنا له دعوة لحضور المؤتمر المقبل الذي سيعقد في الشهر الثاني من السنة الجديدة في مدينة فيينا، وهذا المؤتمر سيكون بعنوان “متحدون لمناهضة العنف باسم الدين”، وأيضا لإحاطة سماحته على برنامجنا المقبل بتأسيس منصة للقيادات والمؤسسات الدينية في العالم العربي بحيث تساهم في تعزيز التعايش والاحترام والمحافظة على التنوع تحت مظلة المواطنة المشتركة، كل هذه المشاريع تتنوع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال العمل المشترك بين الكليات الدينية، وأيضا بين دعم العيش المشترك بمختلف الوسائل”.

تقي الدين

والتقى المفتي رئيس “حزب الوفاق الوطني” بلال تقي الدين الذي اكد أنه “يجب أن تتم الانتخابات النيابية في موعدها وأن إجراء الانتخابات مرتبط بإرادة اللبنانيين وبتفاهم القوى السياسية على القانون الجديد”.

وشدد على أنه “يجب الحفاظ على وحدة الصف والتفاهم الداخلي بين كل المكونات اللبنانية وتعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين وتحييد الخلافات العميقة، ومنها الاتهامات السياسية، وإبعاد العصبيات الطائفية والمذهبية، ومنها المشاحنات الداخلية، لأن ذلك يؤثر على الوحدة الوطنية والعيش المشترك”.

وطالب “في هذه المرحلة الصعبة بتأمين وضع اقتصادي جيد للمواطن اللبناني ليزيد آمال اللبنانيين ببدء انفراج على الساحة الداخلية”.

لجنة عزم طرابلس

كذلك التقى اللجنة المنظمة لمسابقة “عزم طرابلس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده” برئاسة عبد الإله ميقاتي، في حضور شيخ قراء بيروت محمود عكاوي، وأطلعه الوفد على أجواء التحضيرات لهذه المسابقة التي سيتم إطلاقها برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية.

مشايخ دروز

وتسلم من وفد مشايخ أبناء طائفة الموحدين الدروز برئاسة القاضي نزيه أبو إبراهيم دعوة من الوزير طلال أرسلان للاحتفال بإزاحة الستار عن تمثال الأمير مجيد أرسلان.

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