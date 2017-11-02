أسامة سعد استقبل وفدا من قرى شرق صيدا وقضاء جزين on November 2, 2017

استقبل ألامين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” الدكتور أسامة سعد، بحضور عضو الامانة السياسية في التنظيم ناصيف عيسى ومدير مكتب سعد طلال أرقه دان، وفدا من قرى شرق صيدا وقضاء جزين، ضم، رئيس بلدية المجيدل الدكتور إيلي مسعد ونائبه إيلي مندلق، مختار البلدة جهاد ياغي، الدكاترة شربل مسعد، كريم مسعد، هشام حايك، ماهر الحاج، وليد فارس ومارون حرب ورودي مسعد.

وتداول المجتمعون الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، وأكدوا “أهمية العيش الواحد الذي يجمع صيدا مع القرى والبلدات المحيطة بها”.

ورحب سعد بالوفد، مؤكدا أن “صيدا وجوارها يعتبران منطقة واحدة يسودها العيش الوطني والتكامل”، مشددا على “الانفتاح ورفض كل الطروحات الطائفية والمذهبية”.

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