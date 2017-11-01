وقفة احتجاجية لتجمع المؤسسات الاهلية في صيدا في مئوية وعد بلفور on November 1, 2017

نظم “تجمع المؤسسات الأهلية” في منطقة صيدا، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مئوية وعد بلفور، لمطالبة بريطانيا “بالاعتذار الى الشعب الفلسطيني عن الجريمة واحتلال أرض فلسطين”، وذلك أمام بلدية صيدا في أعقاب اجتماع عقد في قاعة مصباح البزري، شارك فيه ممثلون عن 50 جمعية ومؤسسة أهلية لبنانية وفلسطينية من منطقة صيدا، إضافة الى عضوي المجلس البلدي لمدينة صيدا مطاع المجذوب ومحمد البابا.

ورفع المشاركون لافتة كتب عليها “بلفور مشروع إستعماري، نطالب بريطانيا بالإعتذار للشعب الفلسطيني عن جريمة بلفور وإحتلال أرض فلسطين وتحمل المسؤولية القانونية والإخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة الحقوق لاصحابها الأصليين وتعويضهم”.

وقال المنسق العام للتجمع ماجد حمتو “ان التجمع خصص اجتماعه لبحث سبل تنظيم النشاطات الداعمة للشعب الفلسطيني في رفع صوته المحق إحتجاجا على مئوية بلفور، والإصرار البريطاني على الإحتفال بهذه المناسبة بدلا من الإعتذار”.

التعليقات