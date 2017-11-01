مقدمات نشرات الأخبار في تلفزيونات لبنان مساء الثلاثاء في 31/10/2017 on November 1, 2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

النتيجة الأبرز للحوار المتلفز مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي أنه وضع خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، وتتضمن الدعوة الى وقف الشكوك، والعمل لإبقاء الإستقرار الأمني، وبناء مؤسسات الدولة من جديد، والتمسك بوحدة اللبنانيين بعيدا عن التجاذبات الخارجية، والحفاظ على التضامن العربي، والعمل بموجب ميثاق جامعة الدول العربية ورفض المحاور الخارجية.

وغداة المواقف الرئاسية لمناسبة سنة مرت من عمر الوطن يتابع اللبنانيون الأجواء التي يعود بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من السعودية.

وفي الخارج برز قصف روسي بصاروخ كروز لمواقع في دير الزور السورية وإتفاق إجتماع آستانة على أهمية عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية وافقت عليه تركيا وإيران وهو طرح روسي في الأساس فيما شددت الولايات المتحدة الأميركية على دعم البشمركة في قتالها في سوريا مع دعوتها الأكراد الى التحاور من أجل حكم إقليم كردستان من جهة والتفاوض مع حكومة بغداد من جهة ثانية.

وقد وافقت تلك الحكومة على دفع الرواتب في كردستان وسط مراقبة ما ستؤول إليه الأوضاع الرئاسية في الإقليم مع دخول استقالة مسعود برزاني حيز التنفيذ غدا.

وفي كتالونيا فر رئيس الإقليم الداعي الى الإستقلال الى بلجيكا.

عودة الى سنة مرت من عمر الوطن اللبناني وإنجازات السنة الأولى من العهد.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

رغم أنه كان يتحدث أمام وفد أوروربي، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قالها بلسان عربي فصيح، المجلس النيابي الحالي ورغم تمديد ولايته أنقذ لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي.

بإنتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة العمل السعودية لتخفيض منسوب بطالة اللجنة المكلفة تطبيق قانون الإنتخاب، ترفع الأصابع الخمسة في وجه شر أي تأجيل جديد لإجتماعها المقرر الخميس إلى جانب جلسة مجلس الوزراء في السراي.

كهربائيا لم ترس ثلاثة من عروض الشركات التي تقدمت إلى المناقصة على شاطئ شفافية إدارة المناقصات وهي سترفع تقريرها إلى اللجنة الوزارية المختصة بعد أن تبين عدم تمكن أي من هذه الشركات الثلاث من تأمين الشروط المطلوية فيما بقي عرض الشركة الرابعة وهي كرادينيز التركية مغلقا.

أما في مجلس النواب، ففتح موضوع اخر ضاغط هذه الايام وهو ما يتصل بملف الإتصالات في ضوء الكباش الحاصل بين الوزير جمال الجراح ورئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية. هذا الملف حضر على طاولة لجنة الإعلام والإتصالات النيابية، التي أكدت التمسك بالهيئة لتسلم قطاع الإنترنت وقد شهدت جلستها اليوم إعتراضات واسعة على تلزيم شبكة الفايبر أوبتيك لشركتين أعطيتا إمتيازات كبيرة مع الإصرار على أن يتم أي تلزيم عبر دائرة المناقصات حصرا.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

سلم سلاحك.. المكان محاصر. هذا النداء الافتراضي من وزير سعودي الى حزب الله سيدفع الحزب إلى تقديم السلاح لتحيا الحكومة.. أو إلى تنحي رئيس الحكومة ليبقى السلاح.. وفي “التطييرين” فإن الآتي مذهل كما وعد وزير شؤون خليج لبنان ثامر السبهان. لكن الذهول سيكون في موقف الحريري الذي استدعاه ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان فعقد معه اجتماعا ثم حوله الى الوزير السبهان الذي كان حريصا على الإشارة الى أن تغريداته لا تمثل موقفه الشخصي فحسب ومن يعتقد ذلك يكون واهما إنما تعكس وجهة نظر المملكة. فماذا هو فاعل رئيس الحكومة؟ إستنادا إلى السلفي البسامة مع صديقه السعودي فقد جاءت المحادثات مثمرة وهناك اتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني الصالح وبإذن الله القادم أفضل على ما قاله السبهان فأي الأفضلين سيختار الحريري: أيختار تدمير قوة حزب الله أم الاستقالة من الحكومة واستدانة ساعة تخل تهدم سياسة الاعتدال التي مشى عليها رئيس الحكومة منذ إدارته شؤون السرايا سيتبين الخيط الأبيض من الطرح الأسود في أولى جلسات الحكومة التي يصلح عليها هذه المرة “هلا بالخميس” وعلى موانئ الجلسة ترسو سفن البواخر بعدما اجتمعت لجنة فض العروض اليوم وقررت عدم السير بالتلزيم.. فطار حلم كاردينيز مرة جديدة ليتخذ مجلس الوزراء قراره فإما التلزيم بالتراضي وهو أمر مخالف للقانون وإما تعديل دفتر الشروط بحيث لا يأتي مطابقا لمواصفات الشركة التركية اللبنانية الواحدة وبالحق علا صوت المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية معلنا أنه “عندما يطبق القانون الجميع يربح وأثبتنا اليوم أن في مؤسسات الدولة من يعمل بموضوعية” ولفت العلية إلى أننا “ملزمون تطبيق دفتر الشروط ولا يمكن مخالفته”، مؤكدا أن ليس لدى ادارة المناقصات صلاحية إلغاء المناقصة. الكرة عادت الى مجلس الوزراء وبموازاتها رفعت الشركات الخارجة من المناقصة سقفها واحتكمت إلى القانون فتقدمت بطعن أمام مجلس شوى الدولة معترضة على دفتر الشروط. وعملا بمبدأ الاحتكام الى دائرة المناقصات والشفافية قدمت لجنة الاتصالات النيابية اليوم برئاسة النائب حسن فضل الله أداء يرجح كفة القانون لاسيما في التلزيم وأرباح الشركات وأعطت اللجنة في المقابل حماية لهيئة أوجيرو ومديرها الذي تعرض لعملية طعن مالية من وزير الاتصالات جمال الجراح على أن اللافت في اللجنة في كلام النائب سامر سعادة عن توزيع مغانم في الشركات.. واحدة يذهب ريعها للتيار الوطني وأخرى لتيار المستقبل وفي الريوع الانتخابية وعلى المستوى الطلابي الجامعي ملامح خروقات بدأت تعطي الجيل العلماني والمستقل أدورا على مقاعد الانتخابات بعد ان كانت هذه المقاعد محتكرة تاريخيا للاحزاب وموزعة على التحالفات السياسية واعطت نتائج الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف نتائج تدخل العلمانيين شريكا.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

واليوم يبدأ عامه الثاني… يبدأه بزاد عظيم… بكلام كبير، لم يغفل أي قضية، صغيرة كانت أم كبيرة… كلام فاجأ البعض… صدم بعضا آخر… أذهل كثيرين… ويستحق أن يحفظه الجميع… للسنة المقبلة… ولكل يوم مقبل:

الوحدة الوطنية أولويتي… لا شيء يبرر تضحيتي بوحدتنا…

لبنان سيعود مزدهرا… ومن يتأخر عن الاستثمار فيه، سيندم…

حين يختلف شقيقان، لا مجال لأن أكون مع أحدهما ضد الآخر… أنا مع ميثاق جامعة الدول العربية… ألتزم به وأحترمه… ولا يمكنني أن أنحاز إلى من لا يحترمه أو لا يلتزم به…

سمعت التغريدات السعودية… أتفهمها… وأعتقد أن الإخوة السعوديين يتفهمون وضعنا ووحدتنا…

سمعت أيضا كلام الرئيس الإيراني… لا أوافقه إذا كان صحيحا… ولا أشعر بضغط أي كان في الدنيا علي…

بين كل عواصم الأرض أين أنا؟… أنا في لبنان… يكفي الجواب… ويصلح، لكل زمان ومكان…

هكذا تكلم ميشال عون.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

جردة حساب السنة الأولى من العهد إنتهت ليل أمس في قصر بعبدا، لكن تردداتها مستمرة. مصدر أبرز الترددات عين التينة، فالرئيس بري رد على وصف الرئيس عون مجلس النواب بأنه غير شرعي، مؤكدا أن هذا المجلس بالذات هو من أنقذ لبنان من مرحلة الفراغ الرئاسي.

في المقابل إلتزمت القوات اللبنانية الصمت حيال إعتبار الرئيس عون الالية المتبعة لإختيار رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان بـ”تفنغات”، ما يؤشر إلى أن القوات ليست في وارد التصعيد حاليا مع العهد ورئيسه.

في المقابل، بدا حزب الله مرتاحا إلى موقف الرئيس على الصعيد الإستراتيجي، وهو موقف شكل مادة بحث في السعودية في الإجتماعات التي عقدها الرئيس سعد الحريري مع كبار المسؤولين السعوديين وفي طليعتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووفق المعلومات فإن السعودية تضغط عبر الإجتماعات التي تعقدها مع القيادات اللبنانية في إتجاه إعادة تعويم التسوية التي أدت إلى وصول العماد عون إلى القصر الجمهوري وذلك بعدما لاحظت أن التسوية تحولت لمصلحة طرف على حساب طرف اخر.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

وسائل الاعلام المأجورة والأقلام المرتزقة تنطحت مرة جديدة اليوم في محاولة فاشلة للنيل من المملكة العربية السعودية ورجالاتها الكبار فجافت الحقيقة وزورت التاريخ.

الوسائل هذه والتي يعرفها القاصي والداني بدت وكما كل مرة بندقية للايجار ومنصة في معارك ايران ضد العرب فاطلت على اللبنانين بهدف تعكير العلاقات اللبنانية الخليجية ولتلصق التهم بالقيادة السعودية وتشكك في عروبتها خدمة لمآرب ايرانية تجلياتها تبدو واضحة في اليمن والبحرين وسوريا وفي لبنان الذي يئن على وقع تورط حزب الله في الحرائق العربية.

وفيما كان من إحترف المقامرة يقامر بسمعة لبنان وبالعلاقات اللبنانية خدمة لمصالح صغيرة وكبيرة كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يؤكد بعد لقائه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الوفاق التام مع القيادة السعودية حول إستقرار لبنان وإنتمائه الحاسم إلى فضائه العربي.

الرئيس الحريري عقد ايضا لقاء مطولا مع الوزير ثامر السبهان الذي شدد على أن القادم أفضل.

سياسيا، ايضا فان اطلالة رئيس الجمهورية ميشال عون التلفزيونية التي جاءت بعد انقضاء سنة من عهده اثارت الكثير من الجدل وطرحت سيلا من الاسئلة عن انجازات العهد وما هو منتظر في السنوات المقبلة.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

لن يسهو لبنان عن كل متربص به، اكان تهويلا اسرائيليا او تغريدا سعوديا.. لكن البلد الواقع بين زمني نصر على الارهاب التكفيري والتطاول الصهيوني، والمجرب سنة من عمر الوطن برئيس مقاوم غير مساوم، لن تهزه التغريدات الـمـسبوهة التي ضبط نسبها الى منظومة التيه الطويل الذي يتحكم بمطلقيها بل بمشاريعهم في المنطقة.. لكن منطق القانون في لبنان يفرض تحركا ضد كل من يهدد السلم الاهلي ويحرض اللبنانيين ويعمل على ضرب الاستقرار، فكيف ببيانات اعلن صاحبها انه لا ينطق عن هواه بل عن ساداته الباحثين ولو عن قنابل دخانية لتغطية انسحاباتهم من كثير ميادينهم الموحلة..

لبنان الى الآن غير متأثر بتلك القنابل الصوتية، على امل الا يتوهم احد ان التائه على وسائل التواصل الاجتماعي قد يملك شيئا لهم، وهو المفلس من العراق الى كردستان، ومن قطر الى عمان..

لبنان الذي اتم عاما من عمر حكم الرئيس ميشال عون ما زال عند ثوابته التي كررها الرئيس من الملفات الداخلية الى الثوابت الدولية وحماية لبنان من اي عدو كان، واتمام الاستحقاقات لا سيما النيابية، التي أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انها في موعدها، وكذلك نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي دعا عبر المنار المغتربين اللبنانيين للتعبير عن قناعاتهم لانهم معنيون بما يجري في بلدهم، والمساهمة بتغيير الواقع، وعدم ترك الآخرين يختارون عنكم، فلتكن اصواتكم مرجحة قال الشيخ قاسم..

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

منذ ثمان وأربعين ساعة، غرد الديبلوماسي السعودي ثامر السبهان مستغربا صمت الحكومة اللبنانية على حزب الله… ألغى الرئيس الحريري اجتماعاته ومواعيده وطار إلى السعودية… إلتقى ولي العهد واليوم السبهان… الحريري وصف السبهان بمعالي الصديق، والسبهان رد بتغريدة عن “أخي سعد” وتضمنت ان اتفاقا على كثير من الامور التي تهم الشعب اللبناني، قد تم… فعلى ماذا تم الاتفاق؟ ما يريده السبهان ألا تبقى الحكومة صامتة عن حزب الله، فهل سيخرج رئيس الحكومة على صمته على حزب الله؟ وفي حال الإيجاب، هل نشهد تصعيدا بين بيت الوسط وحارة حريك؟ وفي حال عدم التصعيد، ما هو مضمون الإتفاق الذي هلل له السبهان؟ شيئ ما غير واضح، إلى درجة الغموض، وقد زادته التغريدات غموضا، لكن التعقب السياسي لحركة ومواقف الرئيس الحريري بعد عودته من المملكة، من شأنه أن يبلور طبيعة ما تحدث عنه السبهان أو مما طلبه من الرئيس الحريري.

يمكن لهذا الموقف ان يتوضح خلال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في السراي والتي يتضمن جدول أعمالها إثنين وأربعين بندا عاديا.

وفيما يتضمن جدول الأعمال بندا يتعلق بعرض وزارة الطاقة تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بحاجتها من مادتي الفيول والغاز لزوم معامل انتاج الطاقة، فإن ملف الكهرباء قد يطرح من باب ما انتهت إليه إدارة المناقصات اليوم من عودة بالملف إلى المربع الاول، للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تبين ان الشركات الثلاث العارضة لم تستوف الشروط المطلوبة، ما يطرح جملة من التساؤلات، ومنها: إذا كانت الشركات لا تستوفي الشروط فهل موضوع إعادة الملف إلى إدارة المناقصات هو لمزيد من إبقاء الملف مكانه أم بسبب الشروط الإضافية التي وضعها مجلس الوزراء والتي كانت فوق طاقة الشركات؟

وبالتالي يطرح السؤال: متى سيوضع حد لدوامة الكهرباء التي ما زالت تدور منذ أيار الماضي؟ الجواب رهن بما سيقرره مجلس الوزراء بعد ان يصل إليه تقرير إدارة المناقصات عبر اللجنة الوزارية التي شكلها.

ومن الكهرباء إلى الاتصالات حيث إن لجنة الاتصالات النيابية شهدت اليوم واحدة من الفضائح المدوية: وزير الاتصالات جمال الجراح يطلب عدم تسجيل محضر الإجتماع، وتبين ان السبب عائد الى انه أراد الحديث عن خلافه مع المدير العام لأوجيرو وعن مشكلة أوجيرو مع الشركتين اللتين تم تلزيمهما، وطلب عدم التسجيل هو لأتاحة قول كل شيئ.

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