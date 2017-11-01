ماتياس في مؤتمر صحافي حول اللاجئين السوريين: لبنان شريك استراتيجي وقريب من الاتحاد الاوروبي on November 1, 2017

عقدت بعثة البرلمان الاوروبي للعلاقات مع دول المشرق مؤتمرا صحافيا مساء اليوم في فندق فينيسيا، وتحدثت رئيسة البعثة السيدة ماريسا ماتياس فقالت:” تعتبر هذه البعثة الاكبر بين البعثات التسع حيث تضم ممثلين عن ست دول من الاتحاد الاوروبي وبذلك هي الاكبر منذ بداية التعاون بين لبنان والبرلمان الاوروبي”.

اضافت:”اتيح لوفد البعثة خلال الايام الثلاثة لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية قبيل يوم من الذكرى السنوية الاولى لانتخابه، كما التقى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية وشخصيات سياسية وحزبية وكل الاصدقاء في البرلمان اللبناني، كما شاركنا في النشاطات المختلفة التي تنظمها منظمة الاونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والمفوضية العليا للاجئين التي تقدم المساعدة للنازحين السوريين، وزرنا مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين حيث يمول الاتحاد الاوروبي مشروعين فيه”.

وتابعت :” وبمناسبة الذكرى الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية اطلع الوفد على الايجابيات التي تحققت بدءا من تشكيل حكومة وطنية جامعة الى اقرار قانون انتخابات جديد الى اقرار الموازنة، كما اطلع الوفد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اللبنانية والدعم الكبير الذي تقدمه للاجئين الفلسطينيين وللنازحين السوريين، وقدرنا بشكل كبير العمل الذي تبذله بعثات الامم المتحدة ما دفعنا للقيام بزيارات مختلفة من اجل تقييم نتائج المساعدات التي تقدم، حيث لاحظنا العمل على صعيد التعليم وبناء القدرات عند النازحين كي يستطيع هؤلاء الفقراء مواصلة حياتهم ومن اجل تفادي خسارة جيل بكامله وابعاده عن التطرف”.

وقالت ماتياس:” مع علمنا ان لبنان الذي ترهقه ازمة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينين يواجه تحديات داخلية كبيرة على صعيد المياه والكهرباء والتعليم ومشكلة النفايات وغيرها من المشاكل التي تحتاج الى امكانات كبيرة للمعالجة، بالاضافة الى اهمية التنمية المحلية والاقليمية للنهوض بالمجتمع اللبناني.ان مهمة بعثتنا هي التوسع بقدر الامكان بالمؤسسات التي تؤمن الخدمات على مختلف الاراضي اللبنانية، لاننا ملتزمون بمساعدة هذا البلد الصديق وهذا ما اكدنا عليه خلال زيارتنا للبنان ولقائنا للمسؤولين اللبنانيين وشددت على النقاط التالية:نثني على جهود لبنان الجبارة في استضافته للاجئين السوريين والفلسطينيين رغم تحدياته الداخلية الكبيرة، فلبنان شريك استراتيجي وقريب من الاتحاد الاوروبي، ونحن ندعو اليوم الى تعميق العلاقات مع لبنان ونشدد على اهمية دور المجتمع المدني الناشط لاقامة مجتمع عددي وديموقراطي.ونحن نثني على الجهود المبذولة في اقرار قانون انتخاب جديد وضرورة اجراء انتخابات شفافة”.

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