صحّة الرئيس “منيحة”.. سعيد: تفاهم مار مخايل تُلزِم حزبَين ولا تُلزم الشعب اللبناني on November 1, 2017

لم تُقنِع مواقف رئيس الجمهورية النائبَ السابق الدكتور فارس سعيد، الذي لم يجد في حوار عون المتلفَز ايَّ ايجابية “سوى انّ صحّة الرئيس “منيحة”. وقال لـ”الجمهورية”: “لم يستطِع كلامُ الرئيس عون اقناع احدٍ، خصوصاً انّه ربَط مستقبلَ لبنان بسلاح “حزب الله”، وربَط هذا السلاح بحلّ أزمةِ الشرق الاوسط . كذلك تصرّفَ وكأنه رئيس حزب وليس رئيس جمهورية لبنان عندما تحدّثَ عن ورقة “تفاهم مار مخايل”.

فهذه الورقة تُلزِم حزبَين ولا تُلزم الشعب اللبناني، وهي ليست دستوراً ولا قانوناً ولا “اتّفاق الطائف”، بل ورقة تفاهُم توضَع بين حزب الخضر وحزب الحمر في الصين الشعبية ولا تُلزم أهلَ الصين”.

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