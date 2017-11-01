شقير تابع مع وفد اتحاد مؤسسات الاعاقة أوضاعها والتحديات on November 1, 2017

استقبل وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير وفدا من اتحاد مؤسسات الإعاقة في لبنان، في حضور مدير “المركز الوطني للتنمية والتأهيل في الجبل” الدكتور وئام أبو حمدان.

وضم الوفد: اسماعيل الزين عن جمعية “المبرات”، مدير مؤسسة “الهادي” عزت آغا، مدير جمعية “أصدقاء المعوقين” الدكتور موسى شرف الدين، المديرة العامة لجمعية “سيزوبيل” فاديا صافي، سلوى الزعتري عن “دار الأيتام الإسلامية” والاخت باتريس مسلم عن مؤسسة الأب روبرتوس.

وشرح الوفد لشقير وضع المؤسسات التي يمثلونها والتحديات التي تواجهها لكونها تعيل 12 ألف شخص من ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة في لبنان، إضافة إلى أكثر من ألف شخص لا يزالون على لائحة الإنتظار لدخول هذه المؤسسات.

وقد أثنى شقير على “دور هذه المؤسسات وعملها في سبيل خدمة الإنسان”، ووعد ب”العمل الجدي في هذا الملف الذي يلاقي اهتماما خاصا من تيمور وليد جنبلاط الذي أعطى بدوره توجيهات لمتابعته مع وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات المعنية لجهة زيادة الاعتمادات المطلوبة لرفع تعرفة سعر الكلفة عن الأشخاص المعوقين”.

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