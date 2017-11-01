مِش شايف إنّو في شي إكسترا.. دوري شمعون لم يسمع خطابَ عون ولم يقرأه on November 1, 2017

أوضَح رئيس حزب “الوطنيين الاحرار” النائب دوري شمعون لـ”الجمهورية” انّه لم يسمع خطابَ عون ولم يقرأه. وقال عن إنجازات العهد: “مِش شايف إنّو في شي إكسترا بيلفُت النظر” وأضاف: “هذا عهد شأنُه شأن العهود الاخرى، والامور تسير على النحو الذي تسير به، وكان يمكن ان يكون افضل”.

وعارضَ شمعون “أن يكون العهد شركةً عائلية”، مذكّراً بواقعةٍ حصَلت قديماً في عهد والده الرئيس الراحل كميل شمعون الذي طلبَ من شقيقه أن يستقيلَ من وظيفته الرسمية لكي لا يُقال “إنّ كميل شمعون جاب خيّو ووظّفو”. وإذ رفضَ شمعون اعتبار “أنّ العهد لم ينجح”، تحدّثَ عن “امور معيبة تحصل، كأن تأتي بعائلتك وبابنِ عمّك وابنِ شقيقك وابنِ شقيقتك الى الحكم، فهذه امور تُصنَع في الأدغال وليس في لبنان”.

التعليقات