تجمع العلماء المسلمين استقبل الطباطبائي on November 1, 2017

استقبل تجمع العلماء المسلمين في مركزه في حارة حريك ممثل المرشد الاعلى في الجمهورية الايرانية السيد علي خامنئي السيد ابا الفضل الطباطبائي.

ورحب رئيس مجلس الأمناء الشيخ أحمد الزين بالطباطبائي قائلا:” اننا في تجمع العلماء المسلمين في لبنان أولا وقبل كل شيء نرفع راية التوحيد والالتزام بالحكم الشرعي من كتاب الله وبإتباع رسول الله والأئمة الأطهار والصحابة الأبرار، معلنين الدعوة للوحدة الإسلامية التي نفتقد إليها في هذه الأيام”.

ثم ألقى كلمة التجمع رئيس الهيئة الإدارية الشيخ حسان عبد الله قال:” نرى اليوم أن المحور الأميركي يتعرض لفشل ذريع في أكثر من محور من محاور المنطقة، راهن على استقلال إقليم كردستان من أجل تقسيم العراق وفشل هذا المشروع، والسبب الرئيسي في فشل هذا المشروع هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، راهن على تقسيم سوريا وفشل هذا المشروع وسبب الفشل الرئيسي أيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا ننسى فضل القوى الأخرى من الاتحاد الروسي وإلى ما هنالك”.

وفي الختام ألقى الطباطبائي قال:” تنورت اليوم بالبلد العزيز لبنان بلد العلم والشهادة والمقاومة والجهاد. لا يمكن أن نقول إن الجمهورية الإسلامية هي فقط في محور المقاومة، هي مؤسس هذا الفكر، ولكن بمساعدة أصدقاء الجهورية الإسلامية كلبنان كالعراق”.

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