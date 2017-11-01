أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الأربعاء 1 تشرين الثاني 2017 on November 1, 2017

النهار

تدرس إعلامية بارزة إمكان ترشحها الى الانتخابات المقبلة في بيروت بعدما تبين من استطلاعات الرأي أنها متقدمة على عدد من السياسيين.

قال نائب في تكتل بارز إنه قد يخوض الانتخابات منفرداً أو مع مجموعة مرشحين اذا ما تم اقصاؤه عن لائحة الكتلة.

علم أن السفير الاماراتي تكفل بتعليم أبناء لاجئ سوري مدى الحياة بعدما قدم له أولاده الذين يحملون أسماء شيوخ دولة الإمارات وتبيّن أنهم لا يتلقون أي تعليم.

طلب أحد المطارنة الى زملائه اصدار بيانات استنكار لما أصابه من سهام في خطاب لمسؤول سياسي انتقده من دون أن يسميه.

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المستقبل

قيل إنّ اتصالات ومشاورات تجرى بين أفرقاء الحكومة بغية إعداد دفعة تعيينات جديدة تمهيداً للتوافق حولها ورفعها إلى مجلس الوزراء.

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الجمهورية

أكد رئيس إحدى اللوائح في جبل لبنان أن خصمه يعاني أزمة عدم رغبة مرشحين في دخول لائحته، فيما يقف المرشحون بالصف لحجز مقعد على لائحته ولائحة المستقلين.

أوساط تربوية تتحدث عن أن الأساتذة في المدارس الخاصة يتّهمون إدارات هذه المدارس بتحريض الأهل وتحويلهم إلى قوة في وجههم لعدم دفع “السلسلة”.

تساءلت مصادر مراقبة فقالت إن المياه إما شحيحة أو مقطوعة عن المنازل فمِن أين يأتي أصحاب محطات الوقود والفنادق والأوتيلات بالمياه بهذه الوفرة؟

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اللواء

سجلت استقالة جماعية من تيّار مسيحي بارز في منطقة شمالية غير مسيحية، على خلفية عدم الاستجابة لمطالب المنطقة الحياتية، بعد حرب مدمّرة؟!

يتعرّض أحد الوزراء في مجالس “مليّة” ضيّقة لحملة قاسية، عشية انتخابات مجلس يخص طائفته!

كشف مصدر دبلوماسي ان اتصالات سبقت القرار الذي شملته التشكيلات بتعيين سفير في بلد عربي مجاور.

البناء

دعت مصادر دبلوماسية للتوقف أمام النهاية السريعة والدراماتيكية التي مُنيت بها تجربة الانفصال في أهمّ إقليمين في آسيا وأوروبا تقودهما حركات تدعو للاستقلال منذ عقود ويملكان أسباباً ومقوّمات للاستقلال لا تملكها أقاليم أخرى لها التطلعات نفسها. ورأت المصادر في هذه النهاية لكردستان وكتالونيا تعبيراً عن وضع دولي جديد لا تدركه ربما الدول العظمى واللاعبون الإقليميون الكبار الذين شجعوا خلال سنوات سراً على الانفصال وعندما دقت الساعة وجدوا أنفسهم في الموقع المقابل أو العاجز، مضيفة أنّ زمن التفتيت الذي افتتحه تقسيم يوغوسلافيا والسودان يبدو وقد انتهى لصالح تثبيت حدود الكيانات القائمة…

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