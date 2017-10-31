وفد من حركة الإصلاح والوحدة زار رعد on October 31, 2017

زار رئيس “حركة الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبدالرزاق على رأس وفد علمائي من الحركة رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، في مكتبه في حارة حريك.

وبعد اللقاء قال عبدالرزاق: “تشرفنا بزيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة وبحثنا في الأوضاع الداخلية والخارجية وملفات إسلامية، ويهمنا في هذا اللقاء أن نؤكد ضرورة الوحدة الإسلامية بين كل مكونات الأمة، وعلى الجميع أن يعلم أن المشروع الأميركي الصهيوني هو لتقسيم الأمة وزرع الفتنة بين أبنائها وكل مكوناتها، ونحن ندعو إلى الوحدة الإسلامية لمواجهة المؤمرات الأميركية الصهيونية على أمتنا. كما ندعو إلى الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن واعتماد التلاقي والحوار لحل كل الخلافات وعدم الالتفات إلى المحرضين من الخارج ضد أبناء الوطن، ولأننا بالحوار والتلاقي نحصن لبنان ونحمي وحدته الداخلية”.

وأشاد بخطوة رئيس الحكومة سعد الحريري تعيين سفير للبنان في سوريا “ونعتبرها خطوة متقدمة لمصلحة لبنان، وندعو إلى الحوار مع سوريا في موضوع النازحين وكل الملفات، لأن المصلحة الوطنية تقتضي هذا التواصل لإعادة النازحين إلى بلدهم بعد انتصار جيشهم على الإرهاب”.

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