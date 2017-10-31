نازك الحريري في ذكرى مولد الرئيس الشهيد: مدعوون لنقف موحدين دفاعا عن انتصار الجيش وعن حلمنا on October 31, 2017

وجهت السيدة نازك رفيق الحريري كلمة في ذكرى مولد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، جاء فيها: “تعود ذكرى ولادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتجمعنا، ولتعيد إلينا زمنا مشرقا من الماضي الذي ما زال حيا في البال والقلب. تتزامن هذه الذكرى مع مناسبة غالية على قلوبنا جميعا هي يوم المؤسس الذي تحتفل به جامعة رفيق الحريري للمرة الثالثة.

رفيق العمر والدرب، قد طوينا عاما جديدا من التحديات ومن الانتصارات الممزوجة بالأحزان. وسطر شهداء الجيش الأبطال بالتضحيات انتصارا وطنيا بامتياز، من أجل بناء الوطن الحلم الذي عشقته فوهبته عمرك حتى الشهادة، ليبقى لبنان سيدا حرا مستقلا زاهرا. ونحن جميعا مدعوون لنقف اليوم موحدين للدفاع عن هذا الإنجاز وعن حلمنا وحلم شهيد الوطن الكبير. إن ثمرة الانتصار لا تلغي، أيها الأحبة، التحديات التي ما زالت أمامنا.

وهي تفترض التزامنا جميعا بالحد الأدنى من المسؤوليات الوطنية التي تبدأ بمواصلة مسيرة النهوض والإنماء المتوازن التي أطلقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع الأطياف جميعا في لبنان، ليتمكن شعبنا من التمسك بأرضنا وبوحدتنا ومسيرتنا الوطنية بعيدا عن التجاذبات والإصطفافات السياسية حفاظا على الأمن والإستقرار لبلدنا الحبيب لبنان، هذا وعدنا وعهدنا لك يا شهيدنا الغالي.

وفي الختام، إسمحوا لي أيها الأحبة أن أترك الكلام للرئيس المؤسس ولرؤيته المتفائلة: “إنني أنظر إلى المستقبل بكل ثقة وأرى أن البلد يتقدم إلى الأمام، وإن كان ببطء، في بداية هذه المرحلة، وأحيانا بصعوبة، ولكن عجلة التقدم تندفع إلى الأمام، وستزداد وتيرتها في المستقبل بإذن الله. إن إرادتنا مجتمعين ستكون كفيلة بمواجهة كل الصعوبات”.

رحم الله الرئيس المؤسس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار، وحفظ لبنان سيدا حرا مستقلا”.

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