قاووق من مشغرة: إرادة المقاومة لن تتغير مهما علت النبرة الأميركية on October 31, 2017



اكد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، في احتفال التخرج والتفوق التي أقامته “مدارس المهدي – مجمع الشهيد بجيجي” في مشغرة، أنه “مع كل يوم جديد انتصار جديد ل”حزب الله” ضد التكفيريين الدواعش، وقال: “تجاوزنا كل المراحل الصعبة، واليوم نحن في مرحلة حصاد الانتصارات ومرحلة يأس الذين راهنوا على استنزاف المقاومة في سوريا”.

وكان استهل الحفل بتلاوة قرآنية عطرة، وقال قاووق: “المقاومة في سوريا انتصرت على التكفيريين، والمقاومة بتضحياتها وانتصاراتها في سوريا حمت لبنان وحمت الأهل وخرجت أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى، فبتدخلنا في سوريا هزمنا التكفيريين، وزدنا وعاظمنا من قدرات المقاومة عسكريا وسياسيا، وهذا الذي يزعج الإسرائيلي، وهذا هو سبب الحملة الأمريكية بالعقوبات على “حزب الله”.

وتابع: “مهما علت نبرة ترامب، ومهما علا الصراخ الأمريكي، فهم أعجز من أن يغيروا موقف وإرادة المقاومة، المقاومة في هذه الأيام إذ تغير المعادلات في سوريا والمنطقة هي أقوى من أي وقت مضى في مواجهة العقوبات والضغوطات والحملات الأميركية أو السعودية. السعودية وأميركا يعملان في الليل والنهار لمحاصرة ومعاقبة المقاومة، ولكن “حزب الله” كالجبل الراسخ أمام كل العقوبات والعواصف، الحزب الذي واجه آلاف الغارات الإسرائيلية عام 2006 ولم يهتز، هو اليوم أقوى على مواجهة العقوبات الأميركية ولن يهتز قراره ولن تنكسر إرادته”.

وفي الختام تم تكريم الخريجين وتوزيع الهدايا على المتفوقين.

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