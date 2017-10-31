قائمقام حاصبيا التقى ووفدا من اليونيفيل: إسرائيل تخرق القرار 1701 on October 31, 2017

استقبل قائمقام حاصبيا أحمد الكريدي في مكتبه وفدا من “قيادة اليونيفل في الجنوب” ضم نائب رئيس بعثة اليونيفل ومدير المكتب السياسي والشؤون المدنية عمران رزا، ومسؤول قسم الشؤون المدنية في اليونيفل باقر ادم، وجرى عرض للوضع في المنطقة من كل الجوانب.

وطلب الكريدي من “اليونيفل تخفيف دورياتها في سوق الخان من كل يوم ثلاثاء، لتسهيل مرور المواطنين وحركة المتسوقين”، مؤكدا ان “العلاقة بين اهالي المنطقة واليونيفل ايجابية وممتازة”.

ولفت نظر اليونيفل الى “الخروق الاسرائيلية جنوب الخط الازرق، وقيام الدوريات الاسرائيلية بالتضييق على رعاة الماشية، واعتقالهم في خراج شبعا وكفرشوبا، ما يعتبر خرقا للخط الازرق، وانتهاكا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701”.

واستنكر الكريدي “قيام المستوطنين بالاعتداء على مقام النبي ابراهيم في مزارع شبعا، والرقص والغناء في بهوه، ما يعد اعتداء على السيادة اللبنانية، وعلى القيم الاسلامية”، مطالبا الوفد الاممي “بالحد من الخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، وبخاصة التحليق المستمر لطائرة استطلاع اسرائيلية من دون طيار فوق شبعا وحاصبيا والجنوب، كذلك الخروق الجوية للطيران الحربي الاسرائيلي”.

وتناول “النزوح السوري الى منطقة حاصبيا، والضغط الذي يشكله على البنى التحية، والمضاربة على اليد العاملة اللبنانية”، مشيرا إلى “ان وفد اليونيفل تفهم كل المطالب، وتعهد بنقلها الى مقر القيادة في الناقورة”.

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