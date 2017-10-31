خريس: لتفعيل المؤسسات بعد استكمال العمل لإجراء الانتخابات on October 31, 2017

شدد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس خلال كلمة القاها في احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، على ضرورة “تفعيل مؤسسات الدولة كافة، وبخاصة بعد الأشواط الكثيرة التي قطعناها وإستكمال العمل لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في السادس من أيار العام المقبل”، داعيا الجميع الى “الجهوزية الكاملة وخوض هذا الإستحقاق بنجاح لم للوطن من مصلحة وعافية تعيده الى سابق عهده، وإخراجه من محنته والأزمات التي تواجهه.

وإعتبر النائب خريس ان “العدو الإسرائيلي ما زال يمعن في تهديدادته لوطننا بعد الهزيمة التي مني بها خلال حرب تموز 2006″، داعيا الى “البقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مخطط اسرائيلي يهدف الى زعزعة امننا وإستقرارنا”.

وتطرق الى وعد بلفور المشؤوم الذي ومن خلاله “سلخ الشعب الفلسطيني وطرد من ارضه وحل مكانه شعب آخر نتيجة للهيمنة والتسلط، وكأن الشعب الفلسطيني لا مكان له في الوجود في ارضه”.

وتابع: “ها هو اليوم يعمل على إفشال المصالحة الفلسطينية – الفلسطينيةمن خلال القصف الذي قام به في غزة”، داعيا “كل الفصائل إلى العمل على تفويت الفرصة على العدو الإسرائيلي الذي لا يفهم الا لغة المقاومة والبندقية والحجر وشتى وسائل مواجهته”.

وختم: “على الشعب الفلسطيني ألا يتكل على احد، لا مجلس امن ولا امم متحدة، بل عليه الإتكال على وحدته لأن افضل وجوه الحرب مع العدو الوحدة الداخلية وتصويب البندقية نحوه دون سواه، لأن ثمة مخططات دولية وأميركية تعل جاهدة لتغيير بوصلة الصراع من إسرائيل الى إيران”.

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