ندوة عن السيادة والفساد لشباب الحراك الوطني في البقاع الغربي on October 30, 2017

أقامت مجموعة من شباب الحراك الوطني في منطقة البقاع الغربي، ندوة حوارية بعنوان “السيادة والفساد ومدى ارتباطهما وتأثيرهما على الوضع الإجتماعي والسياسي في لبنان”، في قاعة الأندلس، في بلدة القرعون.

افتتح الندوة الدكتور أحمد العزي متحدثا عن “الفساد المستشرس”، مشيدا “بدور الاعلام بإثارة موضوع “تدويل المشاعات” مؤخرا”.

ثم كانت كلمة للدكتور حنا صالح تناول فيها ما سماه “بإنجازات الإحتلال السوري” في لبنان، وقال: “علينا أن ندافع عن سيادة لبنان عبر كشف الفساد والمفسدين وتحضير ملفات لكشفهم، وخلق جبهة معارضة بقاعية تنضم الى باقي الجبهات في لبنان تنضوي جميعها تحت خيمة سياسية وطنية”.

وأكد ان الصوت التفضيلي والنسبية اللذين انقلب سحرهما على صانعهما، سيكونان فرصة لنا لايصال ممثلين عنا لمجلس النواب، وكافين لتعطيل مشاريع فساد كاملة، ومهمتنا عدم اضاعة اي صوت حر لخرق الانتخابات وقوى السلطة.

أما الدكتورة منى فياض فشرحت كيف حاول “حزب الله” وضع يده على البلد من خلال 7 أيار ثم أتى برئيس جمهورية يناسبه عبر مؤتمر الدوحة، وفي ال2009 نجح فريق 14 آذار بالوصول بكتلة كبيرة الى مجلس النواب إلا أن “القمصان السود” كانت لهم بالمرصاد وفي ال2011 رفضوا شرعية حكومة الرئيس السنيورة بسبب ال “11 مليار”.

وأشارت الدكتورة فياض إلى ان محاولة تشريع رئيس الجمهورية لسلاح الحزب ما هو الا تغطية للفساد وتورطهم فيه، مشيدة “بموقف النائب حسن فضل الله في جلسة لمجلس النواب”، وطالبت بتطبيق القرارات الشرعية.

أما الدكتور توفيق كسبارو فنبه إلى أن الوضع المعيشي والاجتماعي والمالي قد يتحول الى وضع كارثي. وعمد الى تفنيد الوضع المالي منذ التسعينات، مشيرا الى ان “الانفاق اكثر من الايرادات والدين في ارتفاع ملحوظ، وهذا الدين هو لدفع رواتب واجور وليس لانشاء مشاريع”.

واضاف: “ان اجتماعنا هو للدفاع عن النفس بحالة الانهيار المالي المقبل وعلينا محاسبة المسؤول”، موضحا أن “لبنان كان في سنة 1975 على نسبة دين صفر، وهذا يدل على ان نفسية اللبناني وطبيعته غير فاسدة بل الفساد جاء من السلطة وسكوت الناس الآن هو ما يسمى “بفقدان السيادة”، وهو يؤدي للفساد”.

واكد كسبارو ان مشكلة سيادتنا هي سلاح “حزب الله” والقرار الايراني، وقد تم تدجين عقول الناس بعد 50 سنة احتلال وعلينا بالعبور نحو الدولة المدنية.

وكانت مداخلات تم فيها الاتفاق على تكثيف الاجتماعات والدعوة لتشكيل جبهة معارضة عبر توحيد جميع الجبهات ضمن اتفاق عام.

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