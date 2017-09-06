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» نقولا ردا على السبهان: تامر السبهان أو السهيان الهيئة مش فهمان
نقولا ردا على السبهان: تامر السبهان أو السهيان الهيئة مش فهمان
on September 6, 2017
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رد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نبيل نقولا على وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، وقال عبر صفحته الخاصة على “الفايسبوك” تامر السبهان أو السهيان الهيئة مش فهمان إنو عم بيتعاطى بشؤون لبنان العاصي على الطغيان على مر الزمان”.
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