قوى الامن حذرت من إخفاء أرقام لوحات السيارات on September 6, 2017

وطنية – صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي: “بعد أن تبين لقوى الامن الداخلي قيام سائقين بإزالة أو إخفاء بعض أرقام اللوحات أو طليها بمواد عاكسة أو بلون مختلف عنها، بغية التهرب من رادارات السرعة أو إستخدامها بأعمال إجرامية.

أصدر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان أمرا قضى بالتشدد في تطبيق المادة 145 من قانون السير المتعلقة بمكافحة هذه المخالفات، مؤكدا على أن تكون اللوحة:

– ظاهرة ومقروءة في وضح النهار، ومضاءة ومقروءة في الليل.

– نظيفة وسليمة وواضحة المعالم.

– غير موضوع عليها أي كتابات أو شارات أو علامات أو أحرف أو أرقام أو أي إضافات سواء على اللوحات أو بجانبها.

الجدير ذكره أن كل مخالف يقوم بإخفاء معالم اللوحة أو إضافة أي شيء عليها، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية إضافة الى حجز المركبة.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من السائقين التنبه من وضعية لوحات مركباتهم وفقا للبنود المذكورة أعلاه وجعلها مطابقة للمواصفات القانونية”.

التعليقات