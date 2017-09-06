حاصباني: يجب ألا نفقد ثقتنا ببعضنا كلما طرأ تباين في الآراء on September 6, 2017

قال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني في حديث ضمن برنامج “بموضوعية” عبر محطة mtv: “إن تجربتي في القطاع العام كانت مشجعة جدا، وإن حاول هذا القطاع تقليد القطاع الخاص فسيفشل لأنه وجد من أجل حماية حقوق المواطن، فيما القطاع الخاص يعمل من أجل حماية المساهمين”.

أضاف: “لا اعتقد أن الثقة فقدت داخل الحكومة، فالتناغم والتضارب بالأفكار أمران طبيعيان في العمل الحكومي، ويجب ألا نفقد ثقتنا في بعضنا كلما طرأ تباين في الآراء”.

وتابع: “إن الأهداف الأساسية التي تكونت حولها هذه الحكومة كانت تصب في استعادة الثقة، وكان هذا عنوانها، ولا نزال مصرين على أن تستعيد هذه الحكومة الثقة بين المواطن والحكم، ولبنان ليس البلد الوحيد الذي يعاني من فقدان الثقة، فهذا أمر عالمي تعاني منه دول كثيرة”.

وأردف: “إن الموازنة أقرت في مجلس الوزراء وتم إقرار سلسلة الرتب والرواتب. والموازنة لم تصدر بناء على خطة سياسية طويلة المدى إلا أن هذا الأمر يتم العمل عليه الآن، فنحن وصلنا إلى حكومة فيها شبه موازنة معدة، وتم نقاشها في 16 جلسة لأننا نعمل على تراكمات 11 عاما من الفشل. ولذا، من غير الممكن حل الأمور بعصا سحرية”.

وأشار إلى أنه “لو لم تكن هناك حكومة لما كان من الممكن التعامل مع الأوضاع الأمنية والإقتصادية لأن البلد وصل إلى شفير الإنهيار قبيل تشكيل هذه الحكومة”.

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