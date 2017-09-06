الرياشي: هناك سقف يجب ألا يتخطاه أحد في الحكومة لأن هذا الأمر سيعرض وجودها إلى الخطر on September 6, 2017

وطنية – أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي في حديث ضمن برنامج “بموضوعية” عبر محطة “mtv” أنه “لا يمكن أن يتفاوض طرفا واحدا من غير الباقين لأن هذا الأمر من خارج سياسة الحكومة والبيان الوزاري الذي قامت عليه هذه الحكومة”، وقال: “نحن نسجل على بعضنا التقدم بالنقاط لأنه من غير الممكن أن ينتصر طرف واحد بالضربة القاضية، وهذا ما حصل في قضية زيارة الوزراء لسوريا”.

أضاف: “هناك سقف يجب ألا يتخطاه أحد في الحكومة لأن هذا الأمر سيعرض وجودها إلى الخطر. وإن استمر منطق تسجيل النقاط فهذا يمكن أن يفضي إلى تدمير الحكومة، لأن هذه العملية هي تدمير لعمل الحكومة، وبالتالي تدمير لأولى حكومات هذا العهد”.

وتابع: “في لعبة تسجيل النقاط، إن سجل حزب الله نقطة فنحن سجلنا نقطتين في هذا الإطار. وفي هذا الإطار أيضا الوزير رائد خوري تراجع عن زيارته لسوريا، وزيارة الوزراء لدمشق لم تكن بتكليف رسمي. وفي هذا الأمر، نحن سجلنا نقطة سياسية على الفريق الآخر وسنطرح الامر على طاولة مجلس الوزراء وسنقول نحن هنا”.

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