الرئيسية » لبنان » من بنوده فتح باب تطويع تلامذة ضبّاط.. توزيع جدول أعمال جلسة الحكومة

من بنوده فتح باب تطويع تلامذة ضبّاط.. توزيع جدول أعمال جلسة الحكومة on September 5, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net