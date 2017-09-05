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» من بنوده فتح باب تطويع تلامذة ضبّاط.. توزيع جدول أعمال جلسة الحكومة
من بنوده فتح باب تطويع تلامذة ضبّاط.. توزيع جدول أعمال جلسة الحكومة
on September 5, 2017
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توزيع جدول أعمال جلسة الحكومة التي ستنعقد الخميس في السراي ومن أبرز بنوده تعيين مدير عام التعاونيات وفتح باب تطويع تلامذة ضبّاط في الكليّة الحربيّة وعرض وزارة الطاقة مستخرجات المخطّط التوجيهي لنقل الكهرباء والموافقة على مشروع قانون البرنامج المقترح الذي يمتدّ حتى العام 2023
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