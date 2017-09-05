مقدمات نشرات الأخبار في تلفزيونات لبنان 5/9/2017 on September 5, 2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

في أول يوم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك سجل الآتي:

– زحمة سير خانقة نتيجة دوام الموظفين الجديد وباصات المدارس.

– توضيح المجلس الدستوري بأن قراره في الضرائب لا علاقة له بالسلسلة.

– تعليق وزير المال استيفاء الضرائب بحسب القانون المطعون به.

– الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد بعد غد الخميس.

– ترقب مواقف جديدة للرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي غدا.

– مناورة عسكرية إسرائيلية ضخمة خلف الجنوب تستمر عشرة أيام.

وفي الخارج سجل اليوم الآتي:

– ضجة دولية حول المذابح التي تقوم بها حكومة بورما بحق المسلمين في ميانمار وتحديدا في راكان على أيدي الجنود البوذيين.

– عقوبات أميركية تجارية بحق كل من يتعاون مع كوريا الشمالية التي تهدد بالسلاح النووي.

– تهريب إقليم كردستان العراقي المئات من مسلحي داعش وعائلاتهم في الحويجة في اتجاه كردستان.

– كسر الجيش السوري وحزب الله حصار داعش على دير الزور.

ومن التطور الأخير نبدأ.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

الخميس جلسة منتظرة لمجلس الوزراء سبب الانتظار لا يتعلق بالبنود ال44 المدرجة على جدول اعمالها بل هي لتحديد درجة التضامن الحكومي، فهل ستضرب الهزات السياسية بارتداداتها وحدة الحكومة؟ ام ان الكتل السياسية ستستمر في اعتماد مبدأ المساكنة رغم الاختلافات الكبيرة والكثيرة في ما بينها والتي تصل الى حدود التناقض في مواضيع اساسية.

علما ان الجو الاقليمي ينذر بالاسوء وهو ما اكده اعلان وزير الخارجية السعودي ان حديث وزير الخارجية الايراني عن تقارب بين البلدين مثير للسخرية.

لكن الانتظار لا يتعلق بمجلس الوزراء فقط اذ ان هناك انتظار اخر يتعلق بالعسكريين المخطوفين فغدا ستطوى صفحة العسكريين الذين خطفتهم داعش في اب 2014 ويتوقع ان يتحولوا شهداء رسميا مع اعلان قيادة الجيش ذلك عند العاشرة من قبل ظهر الخميس على ان يقام الوداع الرسمي في وزارة الدفاع يوم الجمعة.

لكن دفن الجثامين لا يعني ان قضيتهم ستدفن في ظل التجاذب السياسي القائم حولها وفي ظل تعمد البعض العودة الى القضية في بدايتها في محاولة لاخفاء سلبية الصفقة في نهايتها.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

فيما يستعد لبنان لتشييع شهدائه الذين غدر بهم الاٍرهاب والصامتون علي ، تستمر الحملات من الداخل والخارج، لحرمان الجيش من نصره، ولإلهاء المنتصر بتهمة المنكسر، كأن لا حرمة للموت ولا قدسية للشهادة…

وفيما يستعد رئيس الجمهورية اللبنانية للمطالبة، من اعلى منبر دوليٍ، بتكريس بيروت مركزا للحوار بين الحضارات ومقرا لتفاعل الشعوب والجماعات، سعيا الى الحرية والحياة الكريمة… تندلع السجالات من اكثر من طرف. كأنها اجهاض، عن قصد أو عن جهل، لأي مسعى يحمل الخير للبنان وأبنائه…

كل ما يجري عندنا وحولنا يصب في خدمة الغرض نفسه. وإذا سقطت وسيلة، استنبطت اخرى بديلة فورا…

هكذا سقطت داعش على ارضنا ، فحاولوا إسقاطنا في الخلاف حول سقوط داعش … سقطت محاولة ابتزاز لبنان بلقمة عيش اللبنانيين ، فخرج من يحاول إسقاطنا في شائعات الإفلاس وتحويلات النقد … حتى سقطت محاولة تحويل اليونيفيل الى قوة عدوانٍ في نيويورك ، فاستنفر الكيان الاسرائيلي قواه في مناورةٍ عدوانية على الحدود … رغم كل ذلك ما زلنا نحيا . وسنظل أحياءْ نقاوم للحياة وللخير وللحرية …

رغم كل ذلك عبر في مطار عاصمتنا مليون إنسان في شهر ، وامتلأ البلد وضجت ضحكات اطفالنا فرحا …رغم كل ما جرى ويجري، سنشيع شهداءنا ونحتضن ابطالنا ونمشي مرفوعي الرأس ، ولن نضيع لا بوصلة ولا حقيقة …

ورغم كثرة الأحداث والأخبار ، تظل البداية للحقيقة الاغلى … حقيقة الشهداء

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

حلفاء في الحرب ، خصوم في اللعب ,أهداف واحدة على جبهة الدفاع السوري ومختلفة في مرمى ملاعب طهران هي أقدام تقاتل بشراكة في ملاحقة الإرهاب وتتحول إلى أقدامٍ تلاحق الطابة المستديرة في حربٍ ستقود الرابح إلى موسكو عام ألفين وثمانية عشر سوريا وإيران اللتان جمعتْهما ساحة نارٍ واحدة وباتا اليوم على مشارف التصفيات النهائية للحرب السورية التقيا اليوم كضدين يتسابقان على تصفيات كأس العالم التي ستجرى على أرض الحلفاء.

وقبل أن تربح سوريا الهدف الكروي كانت تسجل أهدافا سهلة من دون ضربات جزاء في مرمى دير الزور حيث التقت الوحدات القتالية المهاجمة والمحاصرة وبتسديدةٍ خارج المرمى مررت المملكة العربية السعودية هدفين ارتطما بالعارضة فهي غازلت إيران في مواسم الحج وبادلتْها التحية الدبلوماسية بزياراتٍ لطهران لكنها خيرت اللبنانبين بين أن يكونوا مع حزب الشيطان أو ضده وهذا الخيار لوزير شؤون الخليج ثامر السبهان استتبع بتصريحٍ لوزير الخارجية عادل الجبير الذي اتهم إيران بزعزعة استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية والسعودية بهذه التصريحات تستعد للجلوس على طاولة الشيطان الإيراني لكن تدعو اللبنانيين إلى تجنب رجسه. السوهان للملكة والعلقم للبنان “ويطعمنا الحجة والسعودية راجعة الى حضن إيران”.

ومن إيران إلى جبران حيث أجرت الجديد تجارب على مدى التجاوب وذكرت وزير الخارجية بوعده في التوقيع لحامله على كتاب يكشف حساباته السرية وغير السرية داخل لبنان وخارجه الجديد التزمت وعدها والوزير الباحث عن محطة تتولى الكشف السري تبادل الحوار الافتراضي مع الحطة القادرة على الذهاب بالملف الى النهايات من دون أن تصطدم بحواجز مرورية في السياسة أو عند بيوت المال. فالملاحقة بدأت وما على باسيل الذي وعد سوى أن يسمح لنا بتوقيعه.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

غدا تعلن نتائج الفحوصات المخبرية DNA التي أثبتت أن الجثث التي عثر عليها في الجرود الشرقية تعود للعسكريين الذين اختطفهم تنظيم داعش، والمرجح أن يعلن الحداد الوطني الجمعة، على أن تقام مراسيم تكريمية لهم في وزارة الدفاع بحضور كبار المسؤولين.

وغدا صباحا سيستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون، أهالي العسكريين ليبلغهم رسميا نتائج الفحوصات.

لكن في النتائج السياسية رد النائب عقاب صقر على هجوم النائب نواف الموسوي ضد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وقد طلب منه قراءة الدستور بعدما بات حزبه متخصصا في تقديم خدمات الصيانة للباصات بعد الصفقة.

بعيدا عن الأخبار السوداء، خبر أبيض من مطار رفيق الحريري الدولي، الذي استقبل خلال شهر واحد أكثر من مليون مسافر، ليكسر رقما قياسيا في الأخبار الجميلة.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

قلوب السوريين تخفق والعيون تشخص والامال تعقد على امال منتخب وطني لكرة القدم يسير بخطى واثقة على طريق كأس العالم وخلفه كل سوري وعربي ،وحدت فانلة النسر بنجومها الثلاث اللاعبين من معارضين وموالين تحت راية الشرعية فكان المعارض الهداف فراس الخطيب نجم المبارة في مواجهة الحليف الايراني سعيا للتأهل الى ارض الحليف الاخر الروسي.

في الميدان بطاقة حمراء رفعها الجيش السوري في وجه داعش بعد تسلل قبل ثلاث سنوات وسد من الحصار على دروب الحرية عبر الدير الى الدولة السورية سقط الطوق الداعشي بعد جلجلة الحصار والتقت القوات المهاجمة بالقوات المرابطة في المدينة ولا سيما الفوج 137 فانطلقت احتفالات شعبية حاشدة في احيائها. وبالتزامن مع هذا الانجاز الميداني الاستراتيجي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن من الصين ان الوضع في سوريا يتغير نحو الافضل وان انتهاء المعارك في دير الزور يعني الحاق هزيمة نكراء بالارهابيين وتسجيل الحكومة السورية تفوقا لا جدال فيه.

اما في الكيان الصهيوني الذي هالته الانتصارات المتتالية لمحور المقاومة فكانت تجري مناورات عسكرية هي الاضخم منذ 19 عاما عند الحدود مع لبنان وسوريا فهل تعد هذه المناورات دليل قوة؟ ام اشارة الى مخاوف تنتاب العدو الاسرائيلي انطلاقا من المتغيرات الاقليمية المتسارعة التي تجري على غير ما تشتهي سفنه.

الوقوف على جبل عرفات هذا العام كان ناجحا فحرك الطواف بين الرياض وطهران بتوقيت زمن الحج الجيد باتت الظروف مهيأة للتفاوض على نية حل المشكلات بحسب ممثل المرشد.

في لبنان انطلقت عجلة العمل بعد عطلة امتدت اياما وغزى المواطنين مجددا هاجس الاقساط مع انطلاق العام الدراسي الجديد في ما بعث حيا ملف مناقصة بواخر الكهرباء مفجرا سجالات جديدة في ضوء رفض ادارة المناقصات دفتر شروط وزير الطاقة الذي رأى ملاحظات هذه الادارة خاطئة.

اما ملف العسكريين برمته منذ الثاني من اب 2014 فقد تحرك حكوميا عبر كتاب الى النيابة العامة التمييزية لاجراء التحقيقات اللازمة مع الاشارة الى ان نتائج فحوص الdna للعسكريين الذين كانوا مخطوفين لدى داعش ستعلنها قيادة الجيش صباح غد الاربعاء.

اما الخميس فسيعقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومي يتضمن جدول اعمالها 44 بندا على ان جدول اعمال النائب وليد جنبلاط الافتراضي تضمن تغريدة ذات مغذى من عيار اصحاب الحقيقة تخلوا عنها وذلك في سياق اشارته الى ما وصفه بحلم الرابع عشر من اذار القصير.

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* مقدمة نشرة اخبار “المنار”

دوي جديد يملأ صداه الميدان، ويتردد في آذان واذهان المتربصين بسوريا منذ سنوات..

انتصرت دير الزور، فكسرت الحصار ومحاصريها، واعادت شريان الوطن الى ربوعها، ولم تنفع داعش كل محاولات الدعم الاميركي، ولا حتى مفاعيل غاراته على مطار الثردة العسكري السوري قبل سنوات، التي ساعدت ارهابيي داعش على التمدد في دير الزور والكثير من المساحات..

انجاز استراتيجي كما اسماه الرئيس الروسي في رسالة التهنئة لنظيره السوري، وبشارة المستقبل المشرق في منطقتنا كما جاء برسالة تهنئة رئيس مجلس الامن القومي الايراني الى نظيره السوري..

ليكون نصر دير الزور ونظرائه من حماة الى القلمون، عنوانا جديدا للحسم القادم على شتى الجبهات، مع تشتت قوى الارهاب وداعميه، الغارقين بالسجالات وضياع الاستراتيجيات..

نصر استراتيجي لن يكون كما قبله، قطع اوصال التنظيم الارهابي وضيق عليه الخناق، واعاد المدينة باهميتها المعنوية والعسكرية الى حضن الوطن، بفضل صمود القوة المرابطة على ارضها منذ سنوات، والقدرة العسكرية والتكتيكية للقوات السورية المهاجمة وحلفائها المكملين الى ما بعد بعد دير الزور، كما يؤكد القادة الميدانيون..

انها حقيقة دير الزور، التي ابطلت زور المشروع الذي سمي يوما ثورة، ووضعت سوريا وكل مناطقها المحتلة على طريق العودة..

في لبنان أجساد شهداء الجيش وقوى الامن على طريق العودة الى تراب قراهم وبلداتهم، بعد ان عطروا تراب الجرود بدمائهم وتضحياتهم التي حياها واحياها انتصار الجيشين اللبناني والسوري والمقاومين في معركة الجرود والقلمون..

انتهت فحوصات ال”dna” ولن تنتهي قضيتهم الوطنية مع عودة أجسادهم الى اهاليهم، حتى تصل التحقيقات التي امر باطلاقها رئيس الجمهورية لمعرفة من اسهم وخطط وحرض على قتل العسكريين الشهداء، ووضع سكين الارهاب على رقبة الوطن لسنوات.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمتنا سوف تنعكس اثاره على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه او ضده. ..دماء العرب غالية ” … هي تغريدة كتبها وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ، منذ نحو اربع ٍ وعشرين ساعة ، حتى كان لمفعولها وقع القنبلة الديبلوماسية وليس وقْع التغريدة …

السبهان كان في بيروت وأجرى لقاءات منقاة بعناية ، ومن السعودية فجر تغريدته … وصف حزب الله بحزب الشيطان ، إتهمه بأنه يرتكب جرائم لاإنسانية ، وخير اللبنانيين بين أن يكونوا معه أو ضده … لا تأتي هذه التغريدة من دون ما سبقها او ما تبعها ، هي جاءت بعد معركة الجرود وبعد صفقة ترحيل داعش الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري من باريس إنه تم بموافته وموافقة رئيس الجمهورية …

لكن الاسئلة الكبيرة التي تطرح نفسها هي : ما الذي يجعل المملكة العربية السعودية تخرج عن أطوارها الديبلوماسية ، المعروفة عنها ، وتستعمل ” مصطلحات المواجهة “كـ” حزب الشيطان ” و ” الجرائم اللاإنسانية ” وهي مصطلحات سبق أن استخدمت في مراحل سابقة كان فيها الصراع الإقليمي في ذروة التصعيد، فهل عادت المنطقة إلى هذا الصراع؟ وما هو المطلوب من لبنان حين تقول التغريدة “يجب على اللبنانيين الأختيار”؟

التغريدة السعودية قوبلت من المسؤولين اللبنانيين ببلع الألسن، والتعليقات الأكثر سخاء كانت تأتي في صيغة “لا تعليق”… الأخطر من التغريدة هو ما يمكن أن يتبعها، فهل هي بداية لنهج سعودي أكثر تشددا في حق لبنان؟ مجلس الوزراء سينعقد بعد غد الخميس، فهل سيكون له موقف من الموقف السعودي الجديد؟

لكن مجلس الوزراء يتحاشى مقاربة البنود السجالية والتي في مقدمها الانتخابات النيابية الفرعية التي تقذف من أسبوع إلى اسبوع ومن جلسة إلى جلسة، ومن المستبعد أن تطرح من خارج جدول الأعمال لأن الجلسة ستعقد في السراي.

في المقابل، غدا، يوم حزن: غدا تطوى صفحة التعرف إلى العسكريين الشهداء على أن يكون تكريمهم في وزارة الدفاع لاحقا. بالتوازي فإن القضاء سيتحرك لمعرفة كل ملابسات ما جرى، ويأتي هذا التحرك بعد كتاب وزير العدل سليم جريصاتي إلى المدعي العام التمييزي.

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