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» قيادة الجيش تعلن غدا نتائج الDNA للرفات المعثور عليها في وادي الدب
قيادة الجيش تعلن غدا نتائج الDNA للرفات المعثور عليها في وادي الدب
on September 5, 2017
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افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان قيادة الجيش ستعلن عند العاشرة من صباح غد نتائج فحوص الDNA للرفات التي تم العثور عليها في وادي الدب، وبذلك تتحدد الهوية الوراثية للجثث وما إذا كانت عائدة للعسكريين الذين كانوا خطفوا مع داعش بعد مقارنتها بالفحوص العائدة لأهاليهم.
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